KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Druhé otevřené nádraží Českosaského Švýcarska, romantická plavba lodí, dopadený zloděj z Podmokel nebo unikátní výstava obojživelnků. Co všechno se v těchto dnech děje na Děčínsku?

Českosaské Švýcarsko, ilustrační fotoFoto: archiv

Mateřská škola v Těchlovicích vyhrála výtvarnou soutěž

Děčín – Právem pyšní mohou být rodiče na své děti z těchlovické mateřské školy v Děčíně. Vyhrály totiž výtvarnou soutěž „Co dělají zvířátka a ptáčci v zimě". Na obrázcích pracovaly děti ve věku 2,5 až 6,5 let. Soutěže se zúčastnily i další děti z různých děčínských mateřských školek. Jejich výtvory byly od 2. ledna vystaveny v galerii děčínského Centra Pivovar, kde bylo k vidění celkem osmnáct obrázků. O pořadí rozhodovala veřejnost pomocí hlasovacích lístků.

V Sebnitz slavnostně otevřeli druhé nádraží národního parku

Českosaské Švýcarsko – Nádraží národního parku slavnostně otevřeli minulý pátek v Sebnitz. Po Bad Schandau se jedná již o druhé nádraží národního parku. Žádné české nádraží zatím národní park nemá. Tabule na nádraží propagují České i Saské Švýcarsko v českém i německém jazyce.

Policisté dopadli zloděje, který vykradl kiosek v Podmoklech

Děčín – Od začátku roku někdo dvakrát vyloupil stánek s občerstvením v Podmoklech nedaleko hlavního nádraží. O případu jsme již psali před několika dny. Do té doby nebylo jasné, kdo čin spáchal. Pachatel tehdy na místě rozbil okna a ukradl hotovost uloženou v pokladně. Provozovatel škodu vyčíslil na více než pět tisíc korun. Děčínští policisté již přišli na to, kdo má krádež na svědomí. Muž se k oběma činům doznal. Teď mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Dostal chuť na lahev bourbonu, zaplatit ho ale nehodlal

Děčín – Zpestřit večer lahví bourbonu si nejspíš chtěl muž, který se vydal v sobotu do prodejny nedaleko hlavního nádraží v Podmoklech. Tam sáhl po lahvi alkoholu, kterou ale neodložil do nákupního košíku. Skryl ji pod oblečení a snažil se projít pokladnami bez placení. Za nimi už ale čekal pracovník ostrahy, který neplatícího zákazníka zadržel a předal děčínským policistům. Zboží v hodnotě 239 korun bylo vráceno do regálu a muž čelí následkům přečinu krádeže.

Před Valentýnem můžete vyrazit na romantickou plavbu lodí

Děčín – Valentýnský večer na lodi čeká na romantické duše v sobotu 11. února. Romanticky vyzdobená loď vyplouvá v 18 hodin od děčínské knihovny na tříhodinovou okružní plavbu. Na palubě bude podávána večeře zahrnující předkrm a hlavní chod, cestující si pochutnají také na sladkém rautu. Zábavu až do půlnoci zajistí živá hudba. Lístky na plavbu můžete objednávat na webu www.vstupenkadecin.cz za 490 korun na osobu, po objednání lístků je nutná rezervace míst na telefonu 725 933 730 nebo e-mailu plavbydresden@seznam.cz.

Na unikátní výstavu fotografií obojživelníků zvou v Krásné Lípě

Krásná Lípa – Zajímáte se o fotografie přírody a zvířat? Jistě vás osloví unikátní výstava fotografií Jany Doležalové a Romana Vlčka s názvem Obojživelníci ve svém živlu, konající se až do pátku 7. dubna v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Výstava návštěvníky nechá nahlédnout do skrytého života obojživelníků pod hladinou vody i na soušia zachycuje jejich rozmnožování i vývoj jednotlivých stádií od vajíček až po dospělé jedince. Součástí výstavy jsou také infopanely o příčinách ohrožení i praktických možnostech ochrany těchto živočichů. Výstavu si můžete prohlédnout každý den mezi 9. a 16. hodinou, od 1. března pak mezi 9. a 17. hodinou.

Z polikliniky zmizelo pracovní nářadí, škoda je čtyři tisíce

Děčín – Z polikliniky nedaleko Mariánské louky pod zámkem v Děčíně si pravděpodobně někdo odnesl pracovní nářadí. Z prostor začátkem února zmizely vrtačky v hodnotě čtyř tisíc korun, které na místě podle oznamovatele měly být, ale nebyly k nalezení. Děčínští policisté případ prověřují s ohledem na možný přečin krádeže.