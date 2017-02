KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Bonusy na zámku v Děčíně, stěhování šluknovské radnice, vzácná kachna na Labi nebo vykradený stánek s občerstvením v Podmoklech. Co všechno se v těchto dnech děje na Děčínsku?

Děčínský zámek.Foto: Deník

Zámek zve na bonusové výstavy

Děčín - Prázdninová nabídka 3 v 1 čeká na návštěvníky Zámku v Děčíně. Během děčínských jarních prázdnin od pondělí 6. 2. až do středy 15. 2. je možné navštívit výstavy Za oponou, Hodinárium a Terezínské příběhy, během ústeckých prázdnin od pondělí 27. 2. do neděle 5. 3. Za oponou, Hodinárium a Historické kočáry. Vstupné je 100 a 50 korun, návštěvy probíhají v 10, 12 a 14 hodin. Je nutné se předem objednat na mailu nedvedova@zamekdecin.cz.

Soud vyškrtl lékaře Matlacha a Závodského ze seznamu znalců

Ústí nad Labem / Rumburk - Lékaři Radek Matlach a Jiří Závodský byli vyškrtnuti ze seznamu znalců. Rozhodl o tom předseda krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Důvodem vyškrtnutí byl jejich posudek v kauze údajných vražd v Lužické nemocnici v Rumburku. Znalci totiž došli k závěru, že bývalá zdravotní sestra Věra Marešová vraždila pacienty draslíkem. Jejich posudek vyvrátili další znalci. „Důvodem byla jejich závažná pochybení při zpracování společného znaleckého posudku, která vedla k nesprávnému odbornému závěru," uvedla mluvčí soudu Marcela Trejbalová. Soud proto dospěl k názoru, že nevykonávali svoji činnost řádně.

Radnici ve Šluknově čeká stěhování a rekonstrukce

Šluknov - Město Šluknov upozorňuje na omezení provozu radnice spojené s rekonstrukcí. V polovině března 2017 dojde ke stěhování odborů a kanceláří do městské ubytovny v Království, odbor vnitřní správy úsek sociální práce pak bude přemístěn do prostor pečovatelských bytů v Lužické ulici naproti nádraží. Odbor stavební úřad i městská policie zůstávají stále na stejném místě. Rekonstrukce bude zahájena 1. dubna 2017. Na úředních hodinách se nic nemění. V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018. O obnovení provozu bude radnice veřejnost včas informovat.

Vlaky projíždějící národním parkem nabízí větší pohodlí

Českosaské Švýcarsko - Nově zrekonstruovanými vlaky se svezou lidé v Českosaském Švýcarsku. Představil je dopravce DB Regio společně s Českými drahami v rámci Dne se železnicí Národního parku. Linka nese název Dráha národního parku National-parkbahn, spojuje Děčín, Dolní Žleb, Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu, Mikulášovice a Rumburk a výrazně tak zkracuje cestování ve Šluknovském výběžku. „Rekonstruovaná jednotka VT642 Desiro prošla kompletní interiérovou přestavbou. Má nové sedačky, lino, obložení, osvětlení, klimatizaci, nově dětský koutek, Wi-Fi, elektrické přípojky a nový je i vnější lak," uvedl Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Ústí nad Labem.

Neznámý zloděj muži vykradl auto, škoda je padesát pět tisíc

Děčín - Nepříjemné překvapení čekalo na majitele auta, které nechal přes noc odstavené v Riegrově ulici v Děčíně. Když se k němu druhý den vrátil, zjistil totiž, že má rozbitá okénka a postrádá dětskou autosedačku, elektroniku a mnoho dalších hodnotných věcí, které zůstaly v uzamčeném autě odložené. Pozornost neznámého zloděje pravděpodobně přilákala zahraniční registrační značka. Majitel si svůj majetek cení na padesát pět tisíc korun. Oznámení majitele prověřuje policie s ohledem na přečin krádeže a poškození cizí věci.

Vzácný druh kachny polák kaholka plul po Labi v Děčíně

Děčín - Na Labi v Děčíně zaznamenali v lednu členové ornitologického klubu při Správě národního parku České Švýcarsko samici poláka kaholky, velmi vzácného příbuzného kachny. Jedná se o severský druh ptáka, který byl dříve v Českém Švýcarsku zaznamenán jen třikrát současná generace ornitologů se s polákem kaholkou setkala poprvé. „Je pravděpodobné, že k nám polák kaholka zavítal díky současnému mrazivému počasí, kdy se vodní ptáci stahují k plochám, které nezamrzají," říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko. Polák kaholka byl v Děčíně zaznamenán poblíž soutoku řek Labe a Ploučnice během celostátního sčítání zimujících a mokřadních druhů ptáků.

V centru Podmokel dvakrát vykradli stánek s občerstvením

Děčín - Policisté od začátku roku přijali již druhé oznámení o vyloupení stánku s občerstvením v centru děčínských Podmokel nedaleko hlavního nádraží. Podle indicií na místě neznámý nevítaný zákazník rozbil okna a ukradl děčínskému podnikateli hotovost uloženou v pokladně. Škoda v obou případech činí pět a půl tisíce korun. Děčínští policisté oba případy šetří jako krádež.

Prodej vstupenek na pátý ples BK Děčín začal

Děčín - Prodej vstupenek na již pátý ročník plesu děčínských basketbalistů je zahájen. Ples proběhne tradičně ve Společenském domě Střelnice v Děčíně, a to v pátek 3. března od 20 hodin. Fanoušci se mohou těšit jako každý rok na pestrý program. Na velkém sále k tanci zahraje taneční orchestr Timbre music, malý sál bude patřit DJ Tomáši Kettnerovi. Připravuje se také doprovodný program jako slosování vstupenek o hodnotné ceny nebo Photoplace, jehož výtěžek bude věnován na charitativní účely pro Koubasket. Celým večerem bude provázet sportovní komentátor a reportér Jan Smetana. Vstupenky pořídíte za 350, 400 a 450 Kč na webu www.vstupenkadecin.cz.