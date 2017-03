Krajská linková doprava by byla dražší o stovky milionů

Ústecký kraj – Až o více než 300 milionů korun ročně by se mohl prodražit záměr krajského radního pro dopravu na zřízení vlastní linkové dopravy. Krajské opozici se proto takový záměr především kvůli vysoké ceně nezamlouvá. S nápadem přišel radní Jaroslav Komínek ve chvíli, kdy se řeší, zda budou řidiči autobusů stávkovat kvůli platům.

Letos počítá krajský rozpočet pro autobusové dopravce zajišťující linkovou dopravu s necelými 380 miliony korun. Nový krajský dopravce by ale měl stát podle krajského radního pro dopravu Jaroslava Komínka o 200 milionů korun ročně více.



To ale nejsou jediné peníze, které by muselo hejtmanství zaplatit navíc. Velmi výrazně by linkovou dopravu prodražil i nákup autobusů. Obzvlášť, pokud by se kraj nedohodl se stávajícími dopravci na odkupu autobusů, které jsou přibližně dva roky staré.



„Stejně jako si dopravci pořizovali nové autobusy v hodnotě zhruba 1,3 miliardy korun a využili na nákup úvěr, i Ústecký kraj by tak postupoval a náklady by se promítly do měsíčních nákladů po dobu 10 let," uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová s tím, že tyto peníze nejsou součástí 580 milionů korun, o kterých jako o nákladech na provozování dopravce mluví Jaroslav Komínek.

Pokud by tedy kraj musel kupovat nové autobusy, provozování vlastní linkové dopravy by za deset let stálo o tři miliardy korun více. „Budeme mít přímo pod sebou řidiče, budeme vědět, jaké mají požadavky, budeme daleko pružnější," zdůvodňuje záměr na vybudování vlastního dopravce radní Jaroslav Komínek (KSČM).



Zatím není jasné, jakou právní formu by krajský autobusový dopravce měl. Zda by se jednalo o příspěvkovou organizaci nebo obchodní firmu v podobě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Ta by pak měla představenstvo a dozorčí radu.



Komínek chce nechat návrh do prázdnin rozpracovat a následně jej předložit zastupitelům ke schválení.

„Oba návrhy mají své klady i zápory. Je potřeba se s nimi seznámit a na základě toho teprve rozhodnout," nemá zatím jasno náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPO).



Opoziční zastupitel Jaroslav Kubera (ODS) ale nápad odmítá. „Návrh pana Komínka na vlastní krajskou dopravu nemůžu ani slušně komentovat. Je to prostě totální návrat k socialismu. Na druhou stranu může jít z jeho strany o taktiku, což zřejmě i zabralo. Vylekali odboráře natolik, že nebudou stávkovat," má jasno Kubera.



Dalšímu opozičnímu zastupiteli Stanislavu Horáčkovi (ANO) se nelíbí především vysoké náklady, které by s sebou vznik krajského dopravce přinesl.



„Nápad pana radního je líbivý. Ale vždycky, když to bude dělat kraj, tak to bude dražší, než když to bude dělat soukromý dopravce. Veřejný sektor nikdy neohlídá například nákup olejů nebo paliv," říká Horáček.

Vytvoření nového krajského dopravce by znamenalo problémy i pro současné dopravce, kteří nové autobusy pořizovali s tím, že investici do nich rozpočítali na deset let. Tyto plány by ale vznikem krajského dopravce vzaly za své. Stávajícím soukromým dopravcům by tak mohla vzniknout poměrně velká škoda. Zda by se v takovém případě, kdy by jim kraj vypověděl smlouvy, obrátili na soud, zatím nechtějí komentovat.



„Neznáme podmínky, za jakých chce Ústecký kraj zřídit krajského dopravce. To znamená, zda odkoupí autobusy, jestli bude chtít naše provozovny a podobně," uvedla za firmu BusLine její mluvčí Nikola Bradíková. BusLine zajišťuje linkovou dopravu například na Děčínsku nebo ve velké části okresu Litoměřice.



Podobně se vyjádřila i Arriva Teplice. „Pokud bude kraj chtít stávající smlouvu se soukromými dopravci vypovědět, tak to prostě udělá. A co bude dál, to nyní neřeším. Pro mě jsou v tuto chvíli důležité dodatky stávajících platných smluv," říká ředitel Arrivy Petr Havlík.



Návrh na zřízení krajského dopravce je reakci na krizi, kterou autobusová doprava v posledních týdnech na severu Čech zažívá. Řidiči měli totiž podle vládního nařízení dostat přidáno, s tím ale firmy při sestavování ceny nepočítaly. A tak chtějí po kraji peníze navíc.

Ten jim ale může podle svého názoru poskytnout jen omezenou částku, která by ale na navýšení platů po celou dobu trvání smluv nestačila. Řidiči v Ústeckém kraji již oznámili na tento týden kvůli platům stávku. Zatím ji odvolali.

