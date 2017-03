Konec! Porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku zavírá

Rumburk – Až bude za pár týdnů rodit Anna Lehroch Doušová z Rumburku, bude muset jet až do porodnice v Liberci. Lužická nemocnice v Rumburku totiž kvůli personálním problémům na konci března uzavírá své porodnické oddělení.

„Já pojedu rodit do Liberce, tam je to totiž od nás po rovině. Na rozdíl od cesty do Děčína," říká Anna.



Čeká ji tak téměř padesátikilometrová cesta. Téměř stejná vzdálenost čeká na rodičky, které pojedou z Rumburku rodit do Děčína. Při normálních podmínkách jim bude trvat cesta asi padesát minut. V zimě, pokud bude na silnicích sníh, nehody a zácpy, to může trvat ještě déle.

200 TISÍC NESTAČÍ

Jinou možnost ale budoucí rodičky nemají. Šluknovsko totiž právě přichází o svou jedinou porodnici. Vedení nemocnice, která zatím patří městu Rumburk, se přes všechnu snahu nepodařilo sehnat nového porodníka. A to ani přesto, že mu nabízí vysoce nadstandardní plat. Nový primář si totiž může vydělat až 200 tisíc korun měsíčně.

„Propustíme rodičky, které u nás do úterní půlnoci porodily, a nejpozději v pátek 31. března porodnici uzavřeme," potvrdil Deníku ředitel Lužické nemocnice Petr Dubravec.



Kdy budou moci ženy ze Šluknovska opět rodit v rumburské porodnici, zatím není jasné. Odstávka může trvat i několik měsíce.

LIDÉ JSOU NAŠTVANÍ

Místní lidé jsou naštvaní a situaci probírají na sociální síti facebook. „Nedostatek zdravotníků je taktéž jen důsledek jednání politiků, kteří změnami zákonů „určují" atraktivnost oborů. Za celé roky, co sleduji politiku, vidím pouze úpadek zdravotnictví," napsal do diskuze například Jirka Hnísek.



Podle starosty Rumburka se jen ukazuje, že je nedostatek lékařů systémovým problémem, když ani nabídka vysokého platu nikoho nepřilákala.

„Chceme, aby porodnice fungovala, a jsme ochotni tam potřebné peníze dát. Jenže se ukazuje, že je není komu dát," říká Jaroslav Sykáček a dodává, že současná situace v místní nemocnici vzbudila ohlas v celé republice.



Řešení ale zatím není. V jednu chvíli se mluvilo o tom, že by rumburské porodnici mohli pomoci lékaři z Krajské zdravotní, o jejímž vstupu do Lužické nemocnice se uvažuje.



„Žádní lékaři na výpomoc do naší porodnice nemíří," dodává Sykáček, který je zároveň místopředsedou dozorčí rady Krajské zdravotní.

DĚČÍN SE CHYSTÁ

Na vyšší počet rodiček se již připravují v děčínské porodnici. V Rumburku totiž ročně přijde na svět více než 200 dětí.



„Děčínská nemocnice je plně připravena na příjem rodiček z Rumburska a poskytování odpovídající zdravotní péče nastávajícím matkám a novorozencům," říká ředitel pro zdravotní péči děčínské nemocnice Michal Hanauer.



Kromě Děčína část rodiček z výběžku zamíří do České Lípy nebo i do Liberce.



Ne všude v Ústeckém kraji je ale situace tak vyhrocená jako ve Šluknovském výběžku. Do závodů v přeplácení lékařů se například nepouštějí v litoměřické nemocnici, kterou také vlastní město. Také tady by bylo potřeba na gynekologicko – porodnickém oddělení více lékařů.

„Průměrné platy lékařů na gynekologickém oddělení v nemocnici v Litoměřicích jsou v pásmu srovnatelném s obdobnými typy zdravotnických zařízení. Jako příspěvková organizace má Městská nemocnice v Litoměřicích danou pevnou strukturu platu, a to dle nařízení vlády a Zákoníku práce," říká předseda správní rady nemocnice Radek Lončák.



V Teplicích vedení nemocnice spolupracuje s místní radnicí. Pro nové lékaře jsou připraveny byty v okolí nemocnice.

„Už to takto využil například mladý pár ze Slovenska anebo lékař z Ukrajiny," uvádí Hynek Hanza, náměstek teplického primátora. Město zároveň finančně podporuje vysokoškolské studenty, kteří se po ukončení školy chtějí v Teplicích věnovat lékařství.



Lužická nemocnice v Rumburku musí řešit více problémů, než je uzavření porodnice. Město Rumburk do ní totiž v posledních letech pumpuje miliony korun – vyrovnává tak ztráty, které nemocnici působí neproplácení všech výkonů od Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Městská kasa ale není bezedná, zastupitelé proto odsouhlasili hledání strategického partnera, jemuž by nemocnici předal nebo odprodal. Bude to Krajská zdravotní?

