Knihovna přemístí pobočku z radnice, ta má s prostory jiné plány

Děčín – Novou pobočku otevře děčínská knihovna v Podmoklech. Ta má nahradit tu stávající v budově děčínského magistrátu. S prostory má totiž magistrát do budoucna jiné plány.

Tady bude v Děčíně nová pobočka knihovny. Foto: Deník / Luděk Stínil

Pobočku knihovna přemístí do domu v Tržní ulici. Kdy ale novou pobočku otevře, zatím není jasné. Město, jemuž dům patří, tady udělá rekonstrukci.



„V Tržní jsme prostor dlouhodobě nemohli pronajmout. Hledali jsme nájemce a v podstatě vždy, když jsme někoho našli, tak byl problém, že tam vydržel půl roku a odešel, tak jsme se rozhodli pro přesun pobočky právě do Tržní,“ uvedl náměstek děčínské primátorky Valdemar Grešík.

Podle mluvčí děčínského magistrátu Markéty Lakomé by měla nová pobočka stejně jako hlavní budova knihovny lákat svým zajímavým vzhledem.



„Chceme, aby nová pobočka byla zařízena tak, aby vyhovovala jak provozu knihovny, tak splňovala současné trendy, byla přívětivá k návštěvníkům a aby stejně jako hlavní budova přilákala lidi zajímavým vzhledem,“ uvedla mluvčí s tím, že pobočku s hlavní budovou chtějí vizuálně propojit, aby bylo už na první pohled jasné, že k sobě knihovny patří. Nová pobočka by měla přilákat mládež.



Prostor, který vznikne po knihovně na magistrátu, získá nové využití.



„Uvažujeme o tom, že by se tam udělala reprezentativní krásná obřadní místnost, protože ta, co máme, je relativně malá. Bohužel budova je nějak stavebně založená, takže to není úplně jednoduché,“ řekla mluvčí s tím, že plány jsou zatím předčasné.

Je totiž nutno vyřešit spoustu technických problémů kvůli konstrukčnímu řešení budovy. Magistrát navíc potřebuje kanceláře, některé odbory totiž nemají zrovna ideální prostory. Větší prostor, ze kterého se bude pobočka knihovny stěhovat, ale chtějí využít pro veřejnost.



Před nedávnem se stěhovala pobočka knihovny také na Starém Městě. Knihovna ji přesunula ze Základní školy Březová do Litoměřické ulice namísto bývalých rybářských potřeb. Na přesunu se dohodlo vedení knihovny a základní školy.



„Jak se rozvinula inkluze, tak jsme se dohodli, že prostory opustíme, a našli jsme si nové v Litoměřické,“ uvedl ředitel děčínské knihovny Ladislav Zoubek.



Adresu změnila i pobočka v Boleticích. Tu nyní lidé najdou v budově základní školy. Vstup je bočním vchodem z ulice Přímá a knihovna se nachází v 1. patře. Knihovna má v Děčíně pobočky ještě také v Bynově, Březinách, Dolním Žlebu i Želenicích.

