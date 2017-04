Kapela DCRadio touží vydat album, nabízí například polibek

Děčín – Chtěli by si splnit svůj sen a vydat živé album. Děčínská emo-punková kapela DCRadio proto žádá fanoušky o podporu. Na oplátku jim pak nabízí originální odměny.

,,Žít dneska není lehký,“ zpívá děčínská skupina DCRadio, což podle ní koresponduje s jejich současnou situací. Chtějí se posunout dál a vydat živé album. Potřebují k tomu ale finanční podporu svých fanoušků. Zapojili se proto do projektu Hithit..com, jenž propojuje kreativní lidi s těmi, kteří je chtějí podpořit, a plní tak sny umělcům a dalším kreativcům.



A proč se vlastně rozhodli do projektu zapojit? „Nemáme na to dostatečné finanční zdroje. Máme však hodně věcí a zážitků, za které bychom to vyměnili nebo to s vámi sdíleli,“ říkají.

BUDE I POLIBEK

DCRadio nabízí na stránkách projektu za určitou částku různé dárky a benefity. Je možné je podpořit pro dobrý pocit, fanoušek však může získat jedno z limitované edice podepsaných CD či polibek libovolného člena kapely i s fotografií na koncertě.



Za vyšší obnosy pak lze získat první koncertní tenisky baskytaristy Coury, svezení na motorce s kytaristou Vlčisem nebo romantickou večeři v režii DCRadio, kdy kluci uvaří, prostřou, případně zahrají.



Především ale kapela nabízí spoustu výhod v podobě fanouškovských balíčků a koncertů se vstupem zdarma.



„Hodně jsme investovali do rozvoje kapely a už jsme vyčerpali všechny možnosti, jak náš sen – cíl – uskutečnit. Nyní jsme v bodě, kdy máme možnost posunout se někam dál,“ dodává kapela.



Děčínská kapela DCRadio vznikla v listopadu roku 2014. Každý z muzikantů již za sebou měl hudební minulost, jednotliví členové hráli například v kapelách WWS, Čachochbili či JZD. Už od první zkoušky podle nich bylo jasné, že tahle kombinace bude fungovat. V současnosti koncertují pravidelně napříč republikou.

Na webové stránce www.hithit.com/cs/project/3351/live-ep-kapely-dcradio můžete přispět libovolnou částkou a vybrat si za svůj příspěvek odměnu