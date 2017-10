Kam vyrazit na Děčínsku za kulturou

Děčínsko – Přinášíme přehled akcí, které proběhnou na Děčínsku.

Kapela Slza.Foto: archiv

Do Děčína zavítá oblíbený herec a skladatel Jiří Schmitzer

Děčín – Svůj geniální herecký a skladatelský talent předvede v pátek 6. října v Děčíně Jiří Schmitzer. Ten zavítá do hudebního klubu Le Garage Noir, aby potěšil své fanoušky kytarovým recitálem. Vstupenky na jeho koncert zájemci seženou za 150 korun na portálu www.vstupenkadecin.cz.

Děti se mohou vydat po stopách Pirátů z Karibiku za pokladem

Dolní Podluží – Zábavnou výpravu Ve stopách Pirátů z Karibiku si pro děti připravili v Dolním Podluží na koupališti. Děti se mohou vydat pro poklad podlužského korzára. Zábavná výprava pro malé i velké dobrodruhy proběhne v sobotu 7. října od 14 hodin.

Šluknovský zámek obsadí na pět set plyšových medvědů

Šluknov – Na výstavu Plyšové štěstíčko ve Šluknovském zámku mohou vyrazit všichni, kdo mají rádi plyšové hračky. Soukromá sbírka kolem 500 plyšových medvědů Barunky Jabůrkové bude k vidění od 7. října od 16 hodin, kdy se uskuteční vernisáž. Vstupné je 40 korun pro dospělé, 20 korun pro děti.

Pro seniory chystají v Krásné Lípě zábavu Den úcty ke stáří

Krásná Lípa – Do krásnolipského kulturního domu mohou přijít v sobotu 7. října všichni senioři, kteří mají rádi zábavu. Koná se tu totiž od 15 hodin Den úcty ke stáří. K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Peleton. Občerstvení bude na místě zajištěno.

Na nádvoří děčínského zámku se na koncert sletí bubeníci

Děčín – Již pošestnácté bude republikou křižovat ojedinělý putovní koncert – festival Slet bubeníků. Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, aby nadchla publikum každého věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj: cymbál. Slet bubeníků Dark side of the Groove v neděli 15. října přivítají v 17 hodin také na nádvoří děčínského zámku. Vstupné je 250 korun, pro děti 50 korun.

Hudební duo Slza míří do děčínského klubu Le Garage Noir

Děčín – Jedna z nejúspěšnějších skupin současnosti, Duo Slza ve složení Lukáš Bundil a Petr Lexa, jejichž koncerty se vyprodávají neuvěřitelnou rychlostí, míří do Děčína. Fanoušci mohou vyrazit v pátek 6. října na děčínskou Střelnici, kde vystoupí v 18 hodin. Za vstupenky lidé na místě zaplatí 390 korun, v předprodeji na www.vstupenkadecin.cz je seženou o 40 korun levněji.