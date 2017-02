Jedničkáři mohou do děčínské zoologické zahrady zadarmo

Děčín – Děčínská zoologická zahrada odmění všechny pilné školáky, kteří se mohou pochlubit pololetním vysvědčením plným jedniček. Dá jim hned šest dnů volného vstupu do areálu zoologické zahrady i Expozice Rajské ostrovy.

Děčínská zoo.Foto: Alena Houšková

Co pro to musí jedničkáři udělat? Stačí donést ukázat své aktuální pololetní vysvědčení na recepci zoo. Speciální slevová akce platí od úterý 31. ledna do neděle 5. února. Zoo je v těchto dnech otevřena denně od 8 do 16 hodin, Rajské ostrovy pak od 9 do 18 hodin.



Na období pololetních a jarních prázdnin zoo navíc nachystala tematicky zaměřenou stanovištní soutěž. Kdo správně zodpoví na šest zvídavých otázek, dostane se do slosování o zajímavé ceny.