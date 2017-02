Jedna z nejstarších hvězdáren potřebuje opravit. Náklady jsou 25 milionů korun

Mikulášovice – Přestože zchátralá budova v centru Mikulášovic nepůsobí příliš přitažlivě, mají o ni zájem místní i turisté. V její kupoli je totiž jedna z nejstarších hvězdáren.

Snímek z mikulášovické hvězdárny.Foto: Miluše Trojanová

Město má nyní připravený projekt na opravu celé budovy bývalé lékárny, ve které hvězdárna je. Podle předběžných propočtů ale vyjde na desítky milionů korun.



Hvězdárna je v Mikulášovicích již více než sto let, patří tak k nejstarším u nás. V roce 1913 se rozhodl místní lékárník Adolf Krause využít přestavby jednopatrového secesního domu s lékárnou k vybudování vlastní pozorovatelny na přilehlé věžičce.



Více než 85 let se nebylo možné z kupole hvězdárny dívat dalekohledem na nebe. Až před třemi lety Mikulášovice hvězdárnu obnovily a následně se jim podařilo získat kvalitní dalekohled. Do budoucna mají s budovou bývalé lékárny velké plány.





„Dole by mělo být informační centrum s promítací místností, do které by měla být projekce přímo z hvězdárny. Mělo by tam být také zázemí pro farnost včetně malého archivu. V mezipatře pak máme naplánované dvě zasedací místnosti," popisuje plány s hvězdárnou starostka Mikulášovic Miluše Trojanová.



Náklady na opravu se vyšplhají poměrně vysoko, jedná se totiž o historický dům. Projekt počítá s 25 miliony. Tedy jen o trochu méně, než kolik je roční rozpočet Mikulášovic.



„Máme připravený projekt, máme stavební povolení. Jen čekáme na vyhlášení vhodné dotace," dodává Miluše Trojanová.

Velkou rekonstrukci, za přibližně podobné peníze jako v Mikulášovicích, chystají v Teplicích. Rekonstrukci, která by měla být hotova příští rok na podzim, zaplatí kraj.