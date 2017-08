I běžný hovor je v noci slyšet, varují strážníci kuřáky

Děčín – Hluk protínající noční ticho, zápach pronikající otevřenými okny do bytů, hromady nedopalků. Lidé z okolí barů a restaurací mají po čtvrtroce platnosti protikuřáckého zákona jasno: Čert nám ho byl dlužen.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Nešetřil Roman

Problémy musí řešit především podniky, které nemají předzahrádky a milovníky nikotinu tak musí „vyhánět“ na ulici. Kuřáci pak ruší noční klid, někteří po sobě nechávají nepořádek, který pak musejí hospodští uklízet.

„Bydlím na sídlišti přímo u hospody a v noci je slyšet každé slovo, a to i když jsme v nejvyšším patře,“ svěřila se Deníku Renata z Děčína.



Samotní kuřáci nářky lidí z okolí sice chápou, zároveň však tvrdí, že vina není pouze na jejich straně. „A to máme jako přestat kouřit? My jsme si ten zákon nevymysleli,“ brání se Petr z Děčína, který blízký podnik navštěvuje.

Ani majitelům a zaměstnancům klubů a restaurací nový zákon práci příliš neulehčuje. Hosté je totiž často neposlouchají a na žádost o ztišení při rušení nočního klidu nereagují. Někteří zákaz kouření navíc nerespektují, ačkoli mohou za kouření v místě zákazu dostat pokutu až pět tisíc korun.

To potvrdila i Radka Ullmanová pracující v jedné z děčínských hospod. „Někdy si zapálí, pak jdou ven, ale trochu protestují,“ řekla zaměstnankyně pivnice a zároveň dodala, že někteří příležitostní hosté si zákaz kouření třeba jen neuvědomí. „Uznávám ale, že je v noci před podnikem větší hluk,“ dodala.



Podle Jakuba Struka, majitele Klubu na Tyršově ulici oblíbeného především mladými lidmi, se před podnikem nachází větší počet nedopalků než dříve a i s hlukem jsou problémy. „Zatím jsme ale nezaznamenali, že by lidé kouřili uvnitř,“ poznamenal Struk.

POLICIE VYJÍŽDÍ ČASTO

V případě, že by hosté kouřili v podniku dál a neuposlechli výzvu obsluhy k típnutí cigarety, si ale majitelé či zaměstnanci podniků mohou na pomoc zavolat strážníky. Stejně mohou postupovat při rušení nočního klidu a nepořádku.



Městská policie však dosud žádné stížnosti na neukázněné hosty, kteří by kouřili v restauracích, nezaznamenala. Jiné je to ale s hlukem před podniky.

„Stížnosti na hluk spojené s kouřením před hospodou se objeví minimálně jednou za týden. Často se to ale nedá považovat za rušení nočního klidu, lidé si jen normálně povídají. Strážníci tam přijedou a upozorní je, že i hovor může být v noci více slyšet,“ vysvětlil zástupce ředitele městské policie Tomáš Pavlík.