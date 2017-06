Hrdličky či jiřičky: Ptáci se uhnízdili na balkoně bytu hned vedle posezení

Děčín /FOTO, VIDEO/ – Už jste někdy viděli zblízka ptáče hrdličky zahradní? Přistál vám někdy na balkoně dravec? Nebo jste si pochovali jiřičku? Takovou ptačí podívanou denně zažívají majitelé jednoho z panelákových bytů v Děčíně. Na balkony bytu v nejvyšším patře se jim z ničeho nic začaly slétat nejrůznější druhy opeřenců.

ČTYŘI DRUHY PTÁKŮ

Ptáci na třech balkonech náležících bytu majitelů začali hnízdit už předloni. Tolik druhů, včetně hrdliček zahradních, se ale na místě objevuje letos vůbec poprvé. Majitelku bytu redakce navštívila.



„Máme celkem tři hnízda jiřiček – v jednom žijí jiřičky, ve druhém jiřičky a dva vrabci a ve třetím jiřičky a jedna sýkorka. Jedna hrdlička si postavila hnízdo v záchodku, který jsem vyrobila pod hnízdem jiřiček, a tam úspěšně odchovala ptáčata," řekla Deníku majitelka bytu Anna-Marie Šťastná.



„Druhá hrdlička si postavila s mou pomocí hnízdo v držáku na květináč. V něm jsou dvě ptáčata," doplnila s tím, že základy hnízda propadávaly skrz ocelovou konstrukci držáku. Majitelka proto základ hnízda pomohla zaplést.

Mláďata hrdličky zahradní tak mají hnízdo doslova na dosah ruky vedle posezení na balkoně, kam si majitelé běžně chodí odpočinout. Ani to dospělou hrdličku neodradilo od toho, aby tam svá ptáčata nechávala, když letí za potravou.



Jeden z balkonů navštívil i dravec, který se snažil dostat k jiřičkám do hnízda. Toho se majitelce podařilo vyplašit.

JEJICH CHOVÁNÍ JE BĚŽNÉ

Podle děčínského zoologa Romana Řeháka mohlo jít například o krahujce. Chování ptáků, kteří se na balkoně bytu zabydleli, je ale podle něj normální – ptáci totiž lidská obydlí vyhledávají čím dál častěji.



„Je to čím dál běžnější. Dnes už ani ptáci pořádně nemají kde hnízdit, takže se stává, že třeba i poštolky hnízdí v květináčích na balkonech," uvedl Roman Řehák s tím, že se ptáci na ruch domácnosti dokáží adaptovat.

KAM ZMIZELA MLÁĎATA?

Mláďata hrdličky ale brzy poté, co majitelku bytu redakce navštívila, z hnízda zmizela. Vzhledem k tomu, že hrdličky opouští hnízda ve 14 až 20 dnech věku, a ptáčatům v době zmizení dva týdny již byly, mohla odletět do světa. Horší variantou ale je, že mláďata mohla odnést straka.



„Straky jsou přemnožené a je to nejběžnější predátor, který plení hnízda. Ve městech je jich navíc hodně," uzavřel Roman Řehák.