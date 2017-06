Hra na varhany, mše nebo soutěže: Noc kostelů bude na Děčínsku pestrá

Děčínsko – Již tento pátek proběhne v Česku oblíbená Noc kostelů. Ta letos připadá na pátek 9. června. V Ústeckém kraji mohou lidé navštívit více než stovku sakrálních staveb a nasát večerní a noční atmosféru.

Noc kostelů. Ilustrační foto.Foto: Michal Šafus

Kostely návštěvníkům nabídnou rozmanitý program od vystoupení sborů přes výstavy obrazů až po modlitby či čtení z Bible. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s křesťanstvím zajímá. Většina kostelů začne svůj program rozezněním kostelních zvonů.

BOHATÝ PROGRAM

„Noc kostelů se stala již tradiční akcí, lidé si ji oblíbili a každoročně se vracejí. Postupně je znát, že lidé mají zájem i o duchovnější programy, tichou modlitbu či zapálení svíčky za někoho blízkého. Tím, co přitahuje asi nejvíce, jsou varhany, výstupy na věže, komentované prohlídky," říká Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi.



Oblíbenou hru na varhany nabízí například evangelický kostel v Děčíně – Podmoklech, kde lákají i na další hudební vystoupení v podání Jílovského či Českokamenického pěveckého sboru.

K akci se připojí také v Rumburku. „Pro návštěvníky jsou připravena hudební vystoupení, vernisáž výstavy a program pro děti," láká například do Lorety Rumburk na Noc kostelů projektová manažerka Klára Mágrová.



Loreta nabídne vystoupení dětí z Mateřské školy v Komenského ulici v Rumburku. Později proběhne vernisáž výstavy F. Biener a J. L. Hildebrandt – setkání barokních tvůrců. Na závěr se pak návštěvníci mohou těšit na koncert Krásnolipského komorního sboru.



„V Loretě se průběžně konají komentované prohlídky s průvodcem. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně v ambitu. Vlastní loretánská kaple nabízí prostor ke ztišení a modlitbě," doplňuje Mágrová.

SOUTĚŽ PRO DĚTI

I další kostely nabídnou program pro nejmenší návštěvníky. Například v evangelickém kostele v Krásnolipské ulici v Rumburku se koná program pro děti Už jste někdy stavěli pyramidu? aneb vzteklý faraon, přechod přes Rudé moře a hledání desatera.



V kostele sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu na Děčínsku návštěvníky čeká komentovaná prohlídka kostela, vystoupí pěvecký sbor Cácorky ze Schrödingerova institutu. Vedle kostela budou soutěže a program pro děti.

V modlitebně Husova sboru v děčínských Podmoklech pak Noc kostelů pojali poměrně originálně – návštěvníci mohou ochutnat fair trade výrobky.

NĚKDE POPRVÉ

K Noci kostelů se letos některé kostely v Ústeckém kraji připojí poprvé. Mezi ně patří kostel sv. Františka ve Varnsdorfu na Děčínsku, na Litoměřicku je to kostel sv. Matouše v Prackovicích nad Labem, kostel sv. Petra a Pavla v Oseku a kostel sv. Martina v Třebívlicích, na Teplicku pak kostel sv. Barbory a kostel Vzkříšení v Hrobě a kaple Panny Marie v Lahošti.



Vydat se můžete třeba do kaple svatého Štěpána v Litoměřicích, která se nachází v areálu hospice a kde je po koncertu dětí ze základní umělecké školy připravena ochutnávka mešních vín. Lidé se tam dozvědí, že hrozny pro výrobu těchto vín nesmí být z chemicky ošetřené vinice.



Otevřena bude také katedrála svatého Štěpána na Dómském náměstí. Od 19.30 do 20.15 hodin bude probíhat mše svatá u příležitosti Hasičských slavností.

Noc kostelů na Děčínsku

Děčín, kaple sv. Jiří – zámek, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Václava a Blažeje

Děčín – Bělá, kostel sv. Františka Xaverského

Děčín – Bynov, kostel Panny Marie

Děčín – Červený vrch, modlitebna církve bratrské

Děčín – Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého – zámek

Děčín – Křešice, obecní kaple

Děčín – Podmokly, evangelický kostel, kostel Sv. Františka z Assisi, modlitebna Husova sboru

Děčín – Prostřední Žleb, kaple sv. Andělů Strážných

Děčín – Rozbělesy, kostel sv. Václava

Děčín – Staré Město, sborový dům Církve Křesťanská společenství

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie

Česká Kamenice, děkanský kostel sv. Jakuba Většího

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého

Jílové – Děčínský Sněžník, kaple Panny Marie

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice

Jiříkov – Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy

Ludvíkovice, obecní kaple

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny

Malšovice – Javory, kostel sv. Prokopa

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince

Růžová, kostel sv. Petra a Pavla

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava

Varnsdorf – Studánka, kostel sv. Františka

Varnsdorf, kostel Proměnění Páně, kostel sv. Karla Boromejského

Velká Bukovina – Malá Bukovina, kostel sv. Václava