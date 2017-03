Houpačky na zastávce v Děčíně vydržely jen několik dní. Jsou pryč

Děčín – Jen necelý týden vydržely na autobusové zastávce v Tyršově ulici v Děčíně houpačky. Dmitrij Pljonkin, který za jejich instalací stál, ale slibuje, že se na zastávku houpačky opět vrátí.

Na městskou policii nikdo poničení houpaček nehlásil. Přesto se strážníci doslechli o tom, že jedna z houpaček se měla utrhnout již v pátek večer. Druhá houpačka se pak měla utrhnout tuto sobotu. Proč houpačky nevydržely, není jasné. Jednou z možných příčin může být jejich přetěžování – podle provozního řádu mají stanovenou nosnost sto kilogramů.



Je také možné, že někdo houpačky úmyslně poškodil, řadě lidí totiž byly od počátku trnem v oku.



Houpačky by se ale měly na zastávku znovu vrátit. Říká to Dmitrij Pljonkin, který se svými kolegy ze sdružení ArtCzech.com za houpačkami stojí.

„Že jsou houpačky pryč, o tom nevím. Dorazím do Děčína až v pondělí. Až zjistím, co se stalo, tak je tam vrátím zpět. Tohle mne nezastaví," říká odhodlaně Pljonkin.



Zhoupnout na houpačkách by se lidé mohli také na dalších místech Děčína. Pljonkin totiž plánuje rozmístit houpačky i jinde po Děčíně.



„Další houpačky plánuji pověsit kromě jiného na Mariánské louce. Vždy se souhlasem majitele stromu nebo nosníku. Velmi si vážím podpory města, bez které by nebylo možné houpačky pověsit," dodává Dmitrij Pljonkin, který se tak snaží oživit veřejný prostor. To se mu daří například prostřednictvím tradičního Dřevosochání, kde sochaři tvoří dřevěné sochy. Ty jsou pak rozmístěné nejen po Děčíně.



Houpačky na Tyršovce si získaly značnou oblibu hned po své instalaci předminulý víkend. V průběhu dne se na nich prakticky neustále někdo houpal. Lidé je využívali k ukrácení čekání na autobus, někteří na zastávku mířili jen proto, aby se tu mohli pohoupat. Oblíbené byly především mezi dětmi.

Houpačky si získaly podporu i u vedení města, které s jejich umístěním souhlasilo.



„Je to hezký nápad. Myslím, že to to místo zkultivuje," řekla primátorka města Marie Blažková, která se podle Pljonkina o legální umístění houpaček zasloužila.



Před zavěšením houpaček bylo nutné nechat zpracovat statický posudek, aby bylo jasné, že konstrukce zastávky takovou zátěž unese.



Jakmile se houpačky objevily, strhla se na sociálních sítích bouřlivá diskuze. Část lidí byla nadšená, našli se ale i odpůrci. Krátce po instalaci dokonce začaly na děčínský magistrát mířit stížnosti. Ty se jednak týkaly hlučnosti a jednak toho, že se má jednat o necertifikovaný herní prvek.

