Hluk a nepořádek: Večer je v ulicích Děčína dost živo

Děčín – Děti, které mají jít do školy, lítají ještě v půl desáté večer venku. Srocení dospělých, hluk, nepořádek. I tak vypadají některé ulice v Děčíně během červnových večerů.

Problémový dům ve Starém Městě. Před dvěma lety se tu objevily štěnice.Foto: Deník / Karel Pech

Stížnosti proto řeší děčínští strážníci hned v několika lokalitách, například v Zelené ulici na Starém Městě nebo v Boleticích, kde před několika dny dokonce při hádce létaly vzduchem kameny.



„Projela jsem večer se strážníky městské policie problematická místa města. Zajeli jsme také do Zelené ulice, kde, přestože byl všední den, ráno se vstává do školy a do práce, bylo v půl desáté večer venku před vchodem do domu asi 50 lidí včetně dětí všech věkových kategorií," popsala na svém facebooku děčínská primátorka Marie Blažková s tím, že na nechvalně proslulý dům na Starém Městě i jeho majitele se město zaměřuje již delší dobu.



Město sem již dokonce zavedlo ministerské úředníky, aby viděli, kam putují dávky na bydlení a v čem jsou zákony děravé. „Navrhli jsme i jaké zákony změnit," dodala primátorka.



Kromě toho problémový dům navštívila i hygiena, stavební úřad či zástupci hasičů. Před dvěma lety se tu totiž objevily štěnice, na které upozornili sami obyvatelé domu. Hygiena jejich zjištění následně potvrdila.

Na lokalitu se zaměřují také děčínští strážníci. Mají odtud totiž hlášeno více problémů než z jiných částí této čtvrti. „Jde o rušení nočního klidu, narušování občanského soužití hlukem během dne a hlavně odkládání odpadků různě mimo popelnice. Je tam problémů skutečně hodně," popsal problémy mluvčí strážníků Tomáš Pavlík s tím, že ale není v silách strážníků problémovou část města hlídat neustále.



Problémy jsou i v Krátké ulici. „Denně do pozdních hodin kravál, často voláme policajty, ze kterých si nic nedělají. Děti školního i předškolního věku po nocích lítají po Bažáku, sociálka sype a sype," řekl Deníku jeden z obyvatel žijící nedaleko Krátké ulice, který si nepřál být jmenován. Redakce jeho jméno ale zná.



„Hudba nahlas jak na kolotoči, sprostě řvoucí děti běhající po Dělnické. Soused se už více než dva roky snaží barák prodat. Marně," popisuje s tím, že se kolem domů i krade.



Že je minimálně jeden z domů v Krátké ulici problémový mluvčí strážníků potvrzuje. „Problémy jsou tam obdobné jako v Zelené ulici, jen s tím rozdílem, že obyvatel je tam daleko méně," řekl Tomáš Pavlík s tím, že si na Krátkou ulici nestěžuje tak široké okolí jako právě v Zelené ulici.



Tuto lokalitu ale strážníci také kontrolují pravidelně. Majitelé rodinných domů a zahrádek v okolních ulicích totiž strážníky upozorňují, že jim mládež z Krátké ulice leze do zahrad.

Krátká a Zelená ulice patří mezi děčínské problémové lokality dlouhodobě. Před několika lety v Krátké ulici její obyvatelé rozebírali chodníky a házeli kameny na pracující dělníky jedné z místních firem. Stěžovali si také na hluk z firmy, kvůli kterému nemohou spát. Kuriozitou ale bylo, že nešlo o noční hodiny, ale o ráno a dopoledne.



Magistrát tak stížnost smetl ze stolu. Rozebrané chodníky pak město opakovaně spravovalo.



Problémy s hlukem i nepořádkem jsou také ve čtvrti Boletice. Místní si často na sociálních sítích stěžují na to, že velké skupinky lidí posedávají například venku před obchodem a dělají nepořádek. Před několika dny hrozilo, že se zde strhne hromadná rvačka desítek lidí. Té se podařilo na poslední chvíli policistům zabránit, na místo ale musela dorazit speciální pořádková jednotka. Nakonec zůstalo jen u rasistických nadávek a létajícího kamení.



Problémové lokality mají ale i jiná města. Ve Varnsdorfu je to například Kovářská ulice.