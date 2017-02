Hejtman Oldřich Bubeníček „osedlal" ve Šluknově železného koně

Šluknov /NAPSALI JSTE NÁM/ - Vzácnou návštěvu v podobě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přivítala Lesnická a odborná škola Šluknov.

„Jsem moc rád, že jsem mohl pana hejtmana v naší škole přivítat, u nás má vždy dveře otevřené," prozradil ředitel školy Rudolf Sochor a hned s úsměvem dodává, že škola je vlastně jeho, jako nejvyššího představitele kraje.

Pro nevšedního hosta připravili garanti jednotlivých oborů školy krátké prezentace, které vystihovaly podstatu studijních a učebních oborů. Hejtman se tedy dozvěděl o sociálním, bezpečnostně - právním, lesnickém a gastronomickém zaměření žáků. Čekalo na něj i několik specialit, jako například řezání motorovou pilou nebo zkušební jízda se železným koněm, který slouží k přibližování dřeva.

„Myslím si, že je moc dobře, že naše škola má pro výuku k dispozici moderní techniku, například v podobě železného koně, kterého jsem si mohl sám vyzkoušet," komentoval ukázku Oldřich Bubeníček a hned svou myšlenku dopověděl: „Jestliže se žáci setkají se současnou nejnovější technikou, mnohem lépe se pak uplatňují na trhu práce."

Nejvíce si hejtman cenil času, který strávil se studenty, jak v průběhu prezentací, tak v závěrečné diskuzi. Toto ocenil i ředitel školy, kterého velmi mile překvapilo, že nepadaly dotazy politické, ale osobního charakteru, týkající se přímo práce hejtmana. Oldřich Bubeníček velmi vstřícně a humorně odpovídal a atmosféra byla uvolněná a zábavná. „Debata s panem hejtmanem pro mne byla moc příjemná a také přínosná, když jsem se dozvěděl o principech krajského financování školství," popsal nám své pocity student lesnictví Jan Grünwald. O tečku za setkáním s žáky se postarali učni gastronomického oboru, kteří připravili špičkový raut.

Poté ještě čekalo ústeckého hejtmana jednání s ředitelem školy a s paní starostkou Šluknova Evou Džumanovou. „S panem hejtmanem jsme řešili možnost dokončení komunikace ze Starých Křečan do Šluknova. Informovala jsem se o situaci kolem nemocnice v Rumburku a probrali jsme výsledky krajských voleb," komentovala jednání Eva Džumanová. Paní starostka si také pochvalovala, že jednání s Oldřichem Bubeníčkem je vždy velmi příjemné a vstřícné.

Jak nám po jednání potvrdil ředitel školy Rudolf Sochor, shodl se s hejtmanem nejen na tom, co by mělo celostátní i krajské školství plnit, ale také na jeho směrování do budoucna.

„Šluknovská škola je pro nás něčím, co nemá každý kraj, proto jsme velmi rádi, že školu zřizujeme. Také musím ocenit kvalitu absolventů, kteří školu opouštějí, kvalitní výuku a vedení a rozhodně musím říci, že ve Šluknovském výběžku má tato škola své důležité opodstatnění," sdělil nám na závěr návštěvy Oldřich Bubeníček.

„Určitě si nemyslím, že dnešní návštěva pana hejtmana na naší škole byla poslední. S celým krajským úřadem, nejen s odborem školství, se nám spolupracuje velmi pěkně," uzavřel Rudolf Sochor, ale nezapomněl přidat ještě jedno velké plus současného hejtmana. „Pana Bubeníčka si vážím, protože pochopil, že Šluknovský výběžek je součástí Ústeckého kraje a jeho návštěvy této oblasti nejsou výjimečné."

Autor: David Hlinka