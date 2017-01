Hazardní hry vás mohou dostat až na dno, varuje odborník z Děčína

Děčín – Hazardní hry jsou jednou z nejstarších činností lidstva. Možnost vsadit něco s vidinou nejisté odměny je lákavá i pro ty z nás, kteří se jinak riziku všemožně vyhýbají.

Dnes mají hazardní hry mnoho podob, včetně stolních her a elektronických her v reálném prostředí, internetových her, loterijních her a koňských dostihů. Přestože je hraní hazardních her mnohdy vnímáno jako způsob trávení volného času a zábava, může mít pro jednotlivce, jejich rodiny i celou společnost vážné dopady.

Jak je zmírnit, či jak se jim vyhnout úplně? Zeptali jsme se vedoucího Děčínského doléčovacího centra Martina Peče.

Je hraní her obecně škodlivé? Kde je hranice mezi nevinnou zábavou a problémem, který se dotýká celé rodiny?

Obecně hraní hazardních her zahrnuje jakékoli jednání, které vyžaduje nevratné investice (peněžní nebo hmotný statek, který má nějakou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém výsledku (což je případ her, které vyžadují určitou dovednost).

Škodlivé hráčství definujeme jako jakýkoli druh opakovaného hraní hazardních her jedincem, které způsobuje nebo zhoršuje negativní důsledky, jako jsou vážné finanční problémy, závislosti, ale i problémy fyzického a duševního zdraví.

Jaké mohou být následky?

Negativní důsledky může prožívat také rodina hazardního hráče, jeho sociální síť a komunita. Míra škody může být různá, od nezávažné přes dočasnou až po významnou, a konečně až chronickou. Škodlivé hráčství bývá také označováno výrazy problémové hráčství, nutkavé hráčství, nezodpovědné hráčství, závislost na hazardní hře nebo patologické hráčství. Rozdíly mezi těmito pojmy jsou částečně věcí míry závažnosti a také četnosti hraní hazardních her. Patologické hráčství je krajně extrémní formou škodlivého hráčství.

Jakou pomoc nabízí vaše centrum těm, kteří do hráčské pasti spadli? Dá se problém nějak řešit?

Klienti u nás mohou využít otevřenou skupinu, která vychází z předpokladu, že léčené problémy vznikly v malých přirozených skupinách, které mohou formovat nebo deformovat psychiku. V otevřené terapeutické skupině je možné tyto poruchy pojmenovat a korigovat a porozumět tvorbě vztahů při konfrontacích s členy skupiny a pochopit tak jejich podmíněnost, anebo ji prohloubit. Stejně jako v dynamické skupině pro klienty využívající následnou péči s pobytem je cílem chápání podmíněnosti vztahů, hledání jejich poloh, změna svého chování atd.

Pro koho je skupina určena?

Specifikem otevřené skupiny je skutečnost, že je určena klientům, kteří absolvovali léčbu nebo následnou péči, ale i těm, kteří využívají službu odborného sociálního poradenství. Takového klienta doporučí jeho klíčový pracovník, tedy jeden ze sociálních pracovníků týmu DDC.

V čem může být otevřená skupina přínosná?

Jak se ukázalo, přínos smíšení cílových skupin spočívá v tom, že dlouhodobě abstinující, kteří jsou z hlediska abstinence úspěšní venku, mohou být svými postoji, poznatky a zkušenostmi silnou inspirací pro ty, kteří právě ukončili léčbu, nebo se snaží vlastními silami abstinovat.

Naopak čerstvě příchozív následné péči jsou přínosem pro dlouhodobě abstinující, když do skupiny přinášejí ještě živé principy prevence relapsu a připomínají tak dlouhodobě abstinujícím postupy, které se mohly po dlouhé době od ukončení léčby rozmělnit nebo jinak vytratit.

A stejně tak mohou být počáteční inspirací pro zahájení změny životního stylu pro ty, kteří žádnou léčbou neprošli.

Kam se mohou obrátit ti, kteří se s podobnými obtížemi potýkají?

V případě zájmu kontaktujte Děčínské doléčovací centrum na adrese Fügnerova 18, Děčín 1, telefonu 734 390 746, či e-mailové adrese pec@cssdecin.cz.

Za hraní utrácel veškeré výdělky. Nakonec si i půjčoval. Dluh se vyšplhal na milion Děčín – K. prožil dětství v úplné rodině, rodiče ho vedli přísně, musel pomáhat s hospodářstvím. Základní školu absolvoval bez problémů. Ve 14 letech mu zemřel otec, K. tak převzal jeho roli v domácnosti. Orientace směřovala na výkon a zabezpečení chodu hospodářství. Nastoupil na soukromou střední školu, kde se po třech letech vyučil, poté na té samé škole absolvoval studium zakončené maturitou.

V tomto období si udělal řidičský průkaz na osobní auto. Při práci pokračoval v dálkovém studiu, obor podnikání se zaměřením samostatného vedení podniku, které rovněž úspěšně zakončil maturitní zkouškou. V té době již pracoval jako prodavač a následně vedoucí. Byla mu nabídnuta lepší práce, kde se vypracoval na pozici mistra. Pracoval tvrdě bezmála 10 let.

V tomto období se seznámil se svojí dnes již bývalou ženou. Manželství nevydrželo a kvůli dlouhodobým neshodám a především kvůli hazardní hře se rozvedli. Hra K. zprostředkovávala uvolnění v každodenním shonu a přemíře pracovních povinností. Zpočátku to chtěl jen vyzkoušet, hrál dvakrát do měsíce za drobné částky, ale intenzita hraní se postupně zvyšovala, až za hru utrácel veškeré výdělky, půjčky nepočítaje. Z manželství zůstaly děti, se kterými je dnes K. ve složitém kontaktu.

Po rozvodu žil u matky, která ho ale kvůli exekucím vydědila. Chtěl začít znovu, našel si bydlení a práci, ke které měl ještě dvě brigády, a chvíli se mu dařilo od hry abstinovat. Vidina rychlého řešení finanční situace však byla silnější a začal znovu hrát. Díky dluhům přesahujícím milion korun a zdravotnímu stavu se rozhodl pro sebevraždu.

Tu naštěstí nestačil dokonat a po následné bilanci podstoupil léčbu závislosti v Děčíně. (red)