FOTO: Zvířata ze Zoo školky přijela potěšit seniory na Kamenické ulici

Děčín - Klienti děčínského Domova pro seniory na Kamenické ulici ve čtvrtek přivítali návštěvu kontaktních zvířat ze Zoo školky, která jsou zvyklá na hlazení, a proto si je mohli sami senioři pochovat a pohladit.

„Měli jsme tady užovky červené, agamu vousatou, gekončíka nočního, což jsou všechno ještěři. Dále jsme přivezli papouška kakadu a morčata,“ uvedla Alena Šotolová z děčínské zoo.



Klienti se o každém ze zvířat dozvěděli zajímavé informace a následně si je mohli pohladit, což u nich mělo největší úspěch.



„Se Zoo Děčín spolupracujeme již pátým rokem, chodí k nám jednou ročně a jejich návštěva je u klientů velmi oblíbená, většinou bývá úplně plná jídelna,“ prozradila Dita Hornová, vedoucí sociálně terapeutického oddělení v Domově pro seniory.

Povídání bylo ozvláštněno i o ukázku přírodnin, které ze Zoo přivezli. K vidění byl sloní zub, parohy od srnce a jelena a ze života v moři a oceánu zéva. Jelikož se děčínská zoo pyšní jako jediná v České republice chovem medvěda grizzlyho, mohli si klienti ohmatat i chuchvalec jeho srsti. V následné obrázkové prezentaci přiblížili pracovníci Zoo různé biomy světa, kde zvířata žijí. Senioři sami rozeznávali podle obrázků les, poušť a oceán.

„Ke každému biomu jsme představili nějaké zvíře, nebo jsme ho doplnili přírodninou,“ doplnila Alena Šotolová.



Akce s děčínskou zoologickou zahradou není pro klienty jedinou aktivitou spojenou se zvířaty. Tradičně mívají v červnu zoo terapii s canisterapeutkami, kdy za seniory zavítají psi, kočky, fretky a další zvířata spolu s dětmi z Mateřské školy v Riegrově ulici. V ostatních měsících dochází za seniory každý týden canisterapeutický pes.



Klienti domova mají i přes týden nabitý program aktivitami, které mohou navštěvovat. Na výběr mají z muzikoterapie, vzpomínkového povídání, relaxačních koupelí, společenských her a mnoha dalších. Každý týden se koná i jedna či více větších akcí, kdy domov navštěvují různé školky, školy, jezdí na seniorské soutěže do jiných zařízení nebo se konají odborné přednášky o trénování paměti. Do domova pro seniory také dochází knihovnice z děčínské knihovny, která pořádá povídání o známých osobnostech a spisovatelích.

Za hezkého počasí se vyráží na výlety CSS minibusem po Děčíně a jeho okolí, hlavně podle přání klientů, kteří chtějí vidět továrny, kde dříve pracovali, okolí, kde bydleli a vše co jim je blízké. V poslední době navštívili děčínský útulek a nyní se chystají do zoologické zahrady, kde budou mít odbornou přednášku. Velká akce v jejich zařízení je čeká již 4. září.

„Ve spolupráci s dětským domovem Krásná Lípa a obchodním centrem Pivovar jsme připravili grilování pro klienty s kulturním vystoupením dětí. Bude to takové setkání více generací,“ uvedla Dita Hornová.

Tereza Slavíková