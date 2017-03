FOTO: Ztracený raft, vzpoura vězňů. Cesta Amazonií byla náročná

Ústecký kraj – Místo půl druhého tisíce kilometrů na Amazonce v Brazílii sjeli na raftu jen přibližně třetinovou vzdálenost na jedné z menších řek. Ani tak neměli o zážitky nouze. Zažili vzpouru vězňů, ale také dechberoucí okamžiky v indiánských vesnicích. Svou cestu zakončili trekem do Lidic, malého města asi 150 kilometrů od Ria de Janeira.

Smůla se cestovatelům z Děčínska začala lepit na paty ještě dříve, než opustili Evropu. Při přestupu v Itálii totiž kvůli problémům s dveřmi málem nestihli letadlo mířící do Brazílie. „Když jsme se usadili v letadle do Ria, tak jsme si oddechli. A říkali jsme si, že batohy a raft jsou určitě také s námi, protože měly o dost víc času než my," popisuje začátek cesty jeden z cestovatelů Ondřej Věchet.



Hned po přistání v Riu se ale ukázalo, jak se mýlil. Zavazadla se totiž někde cestou ztratila. Než se je podařilo získat zpět, ztratili čekáním pět dnů. Byli již tak zoufalí, že se v Tabatinze poohlíželi po nějaké místní lodi vydlabané ze dřeva. Jen aby mohli vyrazit.

Jenže ani nalezením ztraceného raftu problémy neskončily. Najít se nepodařilo konstrukci, která měla cestovatele chránit před úmorným vedrem.



Přesto na řeku Amazonku vyrazili. Při odjezdu se s nimi brzy ráno přišla rozloučit spousta lidí. Během několika dnů se totiž stali v Tabatinze atrakcí. Jenže daleko nedopluli, po hodině je totiž zastavila říční policie a odvlekla je zpět. Jedním z důvodů byla chybějící homologace plavidla, dalším pak piráti, kteří v některých úsecích Amazonky řádí. Získání homologace ale bylo natolik náročné, že jej expedice vzdala a raději se vydala osobní lodí na jinou řeku.





I během této plavby poznali, jak přísná jsou bezpečnostní pravidla v této části Brazílie. Loď několikrát během cesty prohledala policie se psy.



Jedním z důvodů pro taková bezpečnostní opatření byly vzpoury v brazilských věznicích. První vzpoura, při které umírali vězni, vypukla den před příletem cestovatelů do Manausu. V dalších dnech pak začaly další vzpoury, při kterých utekly stovky vězňů.

Pro cestu po menších řekách, na kterých cestovatelé urazili během dvou týdnů asi 430 kilometrů, si expedice musela zajistit povolení organizace sdružující jednotlivé indiánské kmeny. V druhé indiánské vesnici ale přišly problémy související se vzpourou ve věznicích.

Mezi uprchlými vězni byl totiž také bratr náčelníka. „Vyrazil proti nám ozbrojený a chtěl s námi zatočit, protože nevěděl, co jsme zač. Jestli si třeba nejdeme pro jeho bratra. Nakonec se vše vysvětlilo. To byl hodně silný zážitek," popisuje Ondřej Věchet.



Cestou na ně ale čekaly i mnohem příjemnější zážitky. Pravidelně jejich raft doprovázeli například říční delfíni.



Závěr jihoamerického pobytu původně chtěla expedice strávit v Rio de Janeiru. Koupání a opalování se na Copacabaně ale vydrželi jen jeden den a znovu vyrazili na cestu.





Tentokrát jen na krátký trek do asi 150 kilometrů vzdáleného městečka připomínajícího svým názvem krutosti druhé světové války v Čechách – do Lidic. Do těch se vydali po bývalé železnici.



„Dočetli jsme se, že je tam pěkný trek. A že je nyní jedna z posledních možností, jak si tuto trasu projít, než si ji vezme džungle zpět. Bylo to nádherné, apokalyptické. Plné mostů, tunelů, vodopádů," popisuje Ondřej Věchet poslední část brazilského putování. Kromě tunelů a mostů se museli celou cestu prosekávat, dohromady ušli za dva dny více než 40 kilometrů.



Přestože ještě nemají ani zpracované všechny fotografie a videa z cesty do Amazonie, plánují cestovatelé již další výpravu. Na tu by chtěli vyrazit na začátku příštího roku. I další výpravu plánují na raftu, a to po Nilu.

„Řekli jsme si, že když nám nevyšla nejdelší řeka světa, tak zkusíme druhou nejdelší řeku," přibližuje další cestovatelské plány Ondřej Věchet.



Při své další cestě plánují ale vynechat nejnebezpečnější úsek v Súdánu. Dalším důvodem, proč se chtějí vydat na nejdelší řeku Afriky až v Egyptě, je Asuánská přehrada.



„Pokud bychom jeli přes Asuánskou přehradu, tak by nás čekalo téměř pět set kilometrů prakticky nehybné vody. A do toho se nám jít nechce," dodává Věchet.

Zajímavé expedice severočeských cestovatelůZe severu Čech v posledních letech vyrazilo do světa hned několik expedic. Ta největší je Big-Trip Kateřiny Dvořákové a Ladislava Bezděka z Krásné Lípy. Ti ve své oranžové oktávii projeli za dva roky celý svět. Domů se vrátili loni na podzim. Nyní dávají dohromady všechny obrazové materiály a objíždějí besedy a cestovatelské festivaly. Další dvojice cestovatelů, Jindra Caháková z Litoměřic a Daniel Dubský z České Kamenice, se rozhodla projet Severní i Jižní Ameriku. Před dvěma lety vyrazili na dobrodružnou cestu také Martin Měchura a Petr Petříček z Horních Řepčic na Litoměřicku. Jejich Vespa Expedition 2015 měla jasný cíl: Z hlavního města Thajska Bangkoku se plánovali dostat zpět domů do Horních Řepčic na italském skútru značky Vespa a v tříkolovém vozítku zvaném tuk-tuk zakoupeném v Asii. Na cestě byli osm měsíců, na konci, když už byli v Česku, se jim porouchal tuk-tuk. Mezi severočeské cestovatele patří také Jitka Mouchová z Proboštova. Právě se vrátila z Nepálu a Singapuru. V Nepálu se mimo jiné zúčastnila velkolepé třídenní svatby. Má za sebou i cestu za gorilami do Ugandy či New York.