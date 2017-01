FOTO: Zoo Děčín se v těchto dnech oblékla do zimního

Děčín - Pokud se v těchto dnech vydáte do děčínské zoo, můžete se těšit na to, že uvidíte většinu zvířat stejně jako v létě. Vzhledem k mírnosti letošní zimy můžete venku vidět i exotická zvířata, která by jinak byla schovaná v teple svých ubikací.

Zima v děčínské zoo.

Překvapivě ale neuvidíte zvíře, kterému chladnější počasí vůbec nevadí. Řeč je o medvědech grizzly. I když jste je v minulosti přes zimu venku vídat mohli, nyní s ohledem na jejich stáří jim v tomto období dopřáváme klidový režim, při kterém dostávají na výběr, zda ven chtějí nebo nechtějí. A oni prostě nechtějí. Stejně jako staří lidé mají i oni problémy s klouby a sychravé počasí a mráz jim nedělá dobře. Jejich denní režim v současné době zahrnuje pouze přehnání do druhého boxu, abychom jim mohli uklidit a nakrmit je. Když spořádají všechny dobroty, které jim ošetřovatelé nachystají, věnují se pak už jen své nejoblíbenější zimní činnosti, tedy lenošení a pospávání. V tomto klidovém režimu je chtějí ošetřovatelé udržet do brzkého jara. Čtěte také: Zoo Děčín má rekord, přišlo do ní nejvíce lidí v historii…ZDE…

