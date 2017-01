FOTO: Zimního stanování se nezalekl ani tříletý Maxík

Vlčí hora - Doslova zasypáni sněhem byli účastníci už 35. ročníku Nejsevernějšího zimního stanování pod Vlčí horou.

Organizátoři akce z Klubu českých turistů z Krásné Lípy si letošní počasí pochvalovali, neboť po dlouhých letech chudých na sníh se letos akce zdařila nejen co do počasí, ale i co do počtu účastníků. Akce se zúčastnilo kolem šedesáti statečných, ale jen pětatřicet nejstatečnějších jich skutečně nocovalo venku pod širým nebem. Na sněhu stálo třináct stanů, jedno iglú a někteří z účastníků se ani neobtěžovali se stavbou přístřešku a přespali tam, kde bylo vhodné místo. A aby toho nebylo málo, tím úplně nejmladším účastníkem byl teprve tříletý Maxík Holáň z Petrova u Prahy, kterého pod Vlčí Horu přivezl jeden z bratrů Zahradníkových, kteří se této akce rovněž účastní od svých čtyřech let. Nejstarší sedmasedmdesátiletý Jiří Kouba se pod Vlčí horu přijel vyspat z Litoměřic.