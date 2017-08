FOTO: Zemřel Vladimír Poskočil, zachránce synagogy

Děčín – Vladimír Poskočil patřil mezi nejvýznamnější osobnosti Děčína. V polovině 90. let se zasloužil o záchranu děčínské synagogy, byl také trojnásobným veteránským mistrem světa v hodu oštěpem.

„Vladimír Poskočil zanechal po sobě hlubokou stopu. Obnovil v Děčíně synagogu a naplnil ji životem. Byl pro místní židovskou komunitu charizmatickou osobností mnoho let a umožnil splynutí života této komunity s kulturou města,“ vzpomíná na Poskočila slovenský sociolog a politik Fedor Gál.



Mottem Vladimíra Poskočila bylo: Ať slunce v synagoze svítí pro všechny. A to se mu podařilo naplňovat doslovně.



Synagoga nebyla jen duchovním židovským stánkem, ale stala se také vyhledávaným místem pro výstavy nebo koncerty.



„Kdykoli člověk za Vladimírova působení přišel do děčínské synagogy, cítil se jako očekávaný a vítaný host. Vlastně ještě spíš – cítil se jako doma. A to už něco znamená,“ přidává se spisovatelka Irena Doušková.

Velkou vášní Vladimíra Poskočila byla také atletika, které se věnoval dlouhé desítky let. Československo reprezentoval v letech 1953 až 1963 na mezinárodních soutěžích. Svého nejlepšího výkonu dosáhl hodem 75,25 metru.



Největších úspěchů ale dosáhl až jako veterán. Mezi lety 1992 a 2002 vybojoval tři tituly mistra světa a dvakrát byl mistrem Evropy. Kromě toho si přivezl z šampionátů další čtyři medaile.



Vladimír Poskočil, který se narodil v roce 1932 na Slovensku a během války se musel s rodinou ukrývat, získal za svůj život řadu ocenění, mimo jiné také Cenu města Děčína.



„Vladimír Poskočil byl významným člověkem, který se většinu svého života intenzivně věnoval rozvoji kultury a sportu. Jeho působení jako předsedy židovské obce se pozitivně podepsalo na obnově jedinečné kulturní památky, děčínské synagogy a rozvoji židovské obce,“ uvedla děčínská primátorka Marie Blažková.



Smuteční rozloučení s Vladimírem Poskočilem se uskuteční v děčínské synagoze ve středu 16. srpna ve 12 hodin.