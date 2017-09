FOTO: Vilsnická spojka roste před očima

Děčín - Na dohled Novému mostu je už estakáda Vilsnické spojky. Protnout s ním by se měla v nejbližších týdnech. Po dokončení estakády se přiblíží také dlouho očekávané otevření podjezdu na Pětimostí.

Kvůli této uzavírce panuje už od ledna poměrně komplikovaná dopravní situace v centru města, auta totiž mohou jezdit jen jedním podjezdem pod železniční tratí a z centra Podmokel se stal jeden velký kruhový objezd. Pokud vše půjde bez problémů, měli by řidiči znovu projet podjezdem Pětimostí letos v listopadu, případně v prosinci.

Celá Vilsnická spojka by pak měla být hotová přibližně v dubnu příštího roku. Kromě samotné spojky vznikne u supermarketu Lidl velký kruhový objezd.



Vilsnická spojka, která navazuje na Nový most, je součástí komplexního dopravního řešení, které má ulevit Děčínu především od tranzitní dopravy. O další vyvedení dopravy z města by se v budoucnu měla postarat Folknářská spojka, a to ve směru na Českou Kamenici a Liberec.