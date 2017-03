FOTO, VIDEO: Vojta se dočkal zvedáku, umožní mu plavat v bazénu

Děčín – Čtrnáctiletý Vojta Zajíc miluje plavání. Jako spousta kluků v jeho věku. Jenže na rozdíl od nich je kvůli nemoci upoutaný na invalidní vozík. Díky pomoci zdravotní pojišťovny ale bude moci opět plavat.

V děčínském plaveckém areálu totiž ve středu spolu se svou maminkou převzal zvedák, který mu umožní dostat se z vozíku do bazénu. V tom je pak schopen strávit i několik hodin.



Malý Vojta trpí závažnou nemocí, sužuje jej spinální svalová atrofie.



„To je nemoc, kdy člověku odumírá mícha a přestávají mu fungovat vůlí ovladatelné svaly. Tak se ten človíček postupně stává hadrovým," popisuje nemoc jeho maminka Jana.

U Vojty nemoc zkomplikovalo velké zkřivení páteře, kvůli kterému musel na složitou operaci. Při té mu lékaři voperovali do zad dlouhou tyč, která mu páteř narovnala a zpevnila. Operace ale Vojtovi přinesla spoustu problémů. Na půl roku jej upoutala na lůžko a nemohl tak chodit plavat. Přitom plavání je při jeho nemoci jednou z nejlepších rehabilitačních metod.



„Když jsme mohli po půlroce do sedu a do vozíku, tak jsme zjistili, že nejsme schopni Vojtu dostat do bazénu. Je to jedna z mála věcí, které může," pokračuje Vojtova maminka.





Rodiče zjistili, že by bylo schůdné Vojtu přesadit z těžkého elektrického vozíku na lehký toaletní a s tím sjet do bazénu. Jana Zajícová proto oslovila děčínský akvapark. Ten se umístění zvedáku nebránil. Vstříc vyšla také Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Zvedák umožňuje Vojtu zvednout a pomoci mu nejen do bazénu, ale například i při převlékání v šatně. Po operaci by se totiž Vojtova záda neměla vůbec ohýbat.



„Při všech trampotách, které nás potkaly, jsme se nemohli narodit do lepší země a do lepší doby. Máme na čem jezdit, v čem sedět, v čem spát, čím se zvedat. Pro člověka, který může lyžovat nebo jít do divadla, je to možná směšné. Ale pro Vojtu byla plavecká hala polovina života. A zase bude," říká Jana Zajícová.

Vojta navzdory svému věku i velmi těžké nemoci šíří optimismus a těší se, jak si znovu zaplave. Poprvé si již nový zvedák vyzkoušel ještě před slavnostním předáním.



„Já si myslím, že díky všem těmhle věcem mám nejlepší život na světě," řekl Vojta při předání zvedáku.



Kvůli nemoci nemůže ani chodit do běžné školy. Spinální svalová atrofie s sebou přináší totiž také problémy s imunitou. Navíc Vojta začíná mít i problémy s dýcháním. Ale ani to mu nebrání v tom, aby se normálně učil. V rodině má totiž hned několik učitelů, včetně své maminky a babičky. Jednou týdně tak jezdí do školy na přezkoušení. Podle maminky dostává jedničky a dvojky.