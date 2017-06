FOTO, VIDEO: Trčící dráty a ujíždějící svah. Silnice ve Žlebu jsou nebezpečné

Děčín – Lidé žijící v Dolním Žlebu si dlouhé roky stěžují na neutěšený stav silnic. Už letos by se ale mělo začít blýskat na lepší časy. Dolní Žleb je nejodlehlejší děčínskou městskou částí. Od centra jej dělí deset kilometrů cesty hlubokým Labským kaňonem.

Nejhorší silnice je mezi nádražím a zastávkou. Tam musí řidiči jezdit po panelové cestě, která je po letech užívání rozlámaná a její část sjíždí ze svahu. Na řadě míst jsou viditelné kaverny, které vyplavuje každý prudší déšť. V zimě se navíc silnice trhá. Hrozí tak nebezpečí, že se silnice zaříznutá do velmi prudkého svahu může kdykoliv utrhnout a sjet na železniční trať.

„Problémy to dělá třeba během zimních měsíců, kdy je téměř možné tyhle silnice udržovat pluhem," říká na jednom z nejhorších míst v Dolním Žlebu předseda osadního výboru Aleš Suchopárek a ukazuje na rozlámanou silnici. Její jeden okraj je o deset i více centimetrů níže než ten druhý. Uprostřed silnice je ostrá hrana rozlámaných panelů. Ty město nechává z toho nejhoršího opravovat.



„Tlak terénu ale trvá a dochází k dalšímu propadání a postupnému sesuvu. Výsledek je jasný. Já sám jsem tady v zimě, kdy se v důsledku mrazů střed silnice ještě zvedá, třikrát zavadil vanou motoru auta, protože nebylo kam uhnout," říká na cestě od středu Žlebu k okrajovým domům Aleš Suchopárek.

Ten stojí v čele osadního výboru, který se snaží od roku 2011 upozorňovat na nejpalčivější problémy v Dolním Žlebu a spolu s radnicí je řešit. Právě tlak na vyšší investice do této městské části je teď jeho největším úkolem.

„Podle mne by stačilo relativně málo, aby to byla výstavní vesnička. Tato lokalita byla dlouho opomíjená. Poslední dobou, jak se zvedá cestovní ruch, je dva tři roky znát zájem a snaha. Ale je mi jasné, že ty procesy trvají dlouho," říká Aleš Suchopárek.



V Dolním Žlebu žije přibližně 150 lidí. V létě je to pak dvojnásobek, když přijedou chalupáři. Navíc projíždějí Žlebem desítky tisíc turistů, vede přes něj totiž mezinárodní cyklostezka. Přesto je dlouhé roky na okraji investičních plánů děčínské radnice.



V poslední době se to ale začíná měnit k lepšímu. Loni nechal magistrát opravit jedinou silnici vedoucí do Dolního Žlebu, kterou před čtyřmi lety poškodily povodně.



Po velké vodě musela radnice opravit před více než pěti lety i silnici vedoucí k hospodě U Kosti. Tu voda valící se po přívalových deštích z kopců nad Žlebem doslova roztrhala na kusy. Po opravě tak vede od kostela na okraj Dolního Žlebu silnice z dlažebních kostek zapadající do atmosféry čtvrti plné starých domků.

Další poměrně velká oprava se chystá také na letošní rok. Radnice plánuje opravu prostranství před kostelem stojícím v centru Žlebu. Tedy jakousi náves.



„Domluvili jsme se s osadním výborem, aby vytipovali místo, které by bylo vhodné opravit. Uvolnili jsme na to z rozpočtu půl druhého milionu korun," uvedl náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.



Propojí se tak opravená cesta od restaurace U Kosti s asfaltovou silnicí vedoucí od přívozu do centra obce. V opraveném úseku bude opět pískovcová a nově žulová dlažba. Před položením kamenné dlažby bude nutné opravit podloží, do kterého bude silnice uložena. Na silnici plánují použít stávající pískovcové kvádry.



„Je to část Dolního Žlebu, kterou projíždí devadesát procent místních obyvatel. Pohybuje se tu řada turistů. Je celkem logické, že pokud už jsou peníze k dispozici, tak aby z nich mělo prospěch co nejvíce lidí," dodává Aleš Suchopárek.