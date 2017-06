FOTO, VIDEO: Svatební cesta: Big Trip se vydali na Balkán

Krásná Lípa – Ani dva roky na cestách neodradily Kateřinu Dvořákovou a Ladislava Bezděka z Krásné lípy od dalšího cestování. Po přibližně půlroční přestávce se ve středu (15.6.) večer vydali na další cestu. Tentokrát chtějí projet neobjevený Balkán.

Záměr vyrazit na další cestu oznámili cestovatelé již před několika týdny. Cíl své cesty ale tajili až do posledního okamžiku. Prozradili jej až ve chvíli, kdy se před krásnolipským pivovarem chystali vyrazit na další cestu.



Ta tentokrát nebude trvat dva roky jako cesta kolem světa, při které projeli všechny obydlené světadíly, ale jen několik týdnů. Přesto pojedou krásnolipští cestovatelé na zajímavá místa, která jsou většině lidí neznámá. Cestu berou tentokrát tak trochu jako svatební, budou se totiž brát.



„Jak chystáme svatbu, tak někdo řekl: první auto, dovolená v Jugoslávii, první dítě. Takže chceme projet tu část Evropy, která není příliš módní a známá. Tedy země bývalé Jugoslávie," říká Ladislav Bezděk.



Postupně chtějí navštívit všechny státy bývalé Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Kosovo a Makedonii. A pokud jim zbude čas, rádi by zajeli také do Albánie.

Podle Bezděka lidé znají většinou jen turisticky zajímavé destinace u pobřeží, do povědomí se začínají dostávat i hory ve vnitrozemí.



„Ale nikdo neví, jak to vypadá v Kosovu. Na přírodu je to nádherné. Bosna a Hercegovina je ještě zčásti zaminovaná, což může být důvodem, proč tam tolik lidí nejezdí. Což se nám líbí," pokračuje Bezděk, který si slibuje od cesty zážitky nejen z přírody, ale i s lidmi.



Během cesty budou opět spát v přírodě. Oproti předchozí cestě to ale nebude přímo v autě. Tentokrát totiž jedou jen s menší fabií, do které by se na noc nevešli. Počítají také s tím, že vzhledem k nízkým cenám v tomto regionu si budou moci dovolit častěji spát i v hotelech.



„Hned na začátku budeme spát dvě noci v Bělehradě, kde odstavíme auto na parkovišti a budeme moci si pořádně užít město," přibližuje plány Ladislav Bezděk a dodává: „Jedeme bez partnerů, ale také, jak je nám zvykem, bez GPS, 4x4 a s minimem financí. Navíc jsme se rozhodli, že nebudeme plánovat. Takže máme jen mapu a teprve cestou budeme pátrat po zajímavostech daných zemí. Stejně tak platí, že zůstáváme hrdými patrioty, a tak jedeme opět ve škodovce, máme přibalené botasky a rybičku jsme nahradili po příjezdu darovaným Patronem."

Kdy a kudy přesně pojedou ale mladí cestovatelé nevědí. Přibližný je jen termín návratu. Zpátky do Krásné Lípy by se měli vrátit na konci července.



Na cestu kolem světa vyrazili z Krásné Lípy v září 2014. Zpátky domů se vrátili po více než dvou letech loni v polovině října. Na náměstí v Krásné Lípě je čekaly desítky lidí. Nadšence neodradil ani déšť, aby si počkali na své hrdiny, kteří vjeli na Křinické náměstí za doprovodu místních hasičů. Pro cestovatele tu připravili speciální pódium, kam najeli se svou věrnou oranžovou škodovkou – OKI. Nechyběla ani česká státní vlajka.



Ze své dvouleté cesty byli nadšení. „Podle vyjádření Guinessovy knihy rekordů, jsme první, kdo osobním autem objel zeměkouli a navštívil přitom všechny obydlené kontinenty. Podařilo se nám udělat celkem slušný záznam v historii a dali jsme o naší malé zemi trošku vědět," dodává Ladislav Bezděk s tím, že o cestě píše dvojice také knížku, již mají sto stránek. Vzniknout by měl také dokument. Kdy bude hotový, není zatím jasné.