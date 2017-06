FOTO, VIDEO: Stoletý dům pomalu mizí, uvolní místo nové křižovatce

Děčín – Více než stoletý dům na křižovatce Teplické a Saské ulice v Děčíně bude již brzy minulostí. Jeho demolice, která má uvolnit místo křižovatce, začala před několika dny.

Secesnímu domu chybí již střecha a vrchní patro. Demoliční četa pomalu postupuje k nižším podlažím. Kvůli bezpečnosti je uzavřený chodník, který vede pod domem.



„Na provedení demolice má firma podle smlouvy padesát dnů od převzetí staveniště," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



Původně měl na místě domu vyrůst kruhový objezd, plány na jeho vybudování ale velmi záhy padly kvůli nedostatku místa na jeho vybudování.



Nově by tak zde měla vyrůst běžná křižovatka, do které ale bude výrazně lépe vidět než do té stávající. Atypický dům ve tvaru písmene V totiž překáží ve výhledu řidičům jedoucím od Bělé a křižovatka tak patří mezi ty méně přehledné.





„Touto křižovatkou jezdím jen výjimečně. Ale ten dům tam opravdu hodně vadí. Byl postaven v nějaké době, kdy se jezdilo v kočárech. Hodnotu podle mne žádnou nemá. Jeho odstraněním by vznikla velká přehledná křižovatka a nemusel by se dělat nákladný kruhový objezd, který zase bude brzdit hlavnímu tahu. Nyní se tam velice špatně vytáčí kamióny parkující a vyjíždějící z Bělé," říká Martin Petrů.



V předválečných časech v tomto domě byla například kavárna nebo pekárna. V posledních desetiletích pak v přízemí fungovala trafika a v patře bar. V poslední době byl ale dům již zcela prázdný.

Do vlastnictví města se dům dostal loni na jaře. Děčín jej kupoval již s tím, že jej nechá zbořit, aby zde mohl Ústecký kraj, případně Ředitelství silnic a dálnic, vybudovat přehlednou křižovatku. Nákup domu a jeho následná demolice se ale nelíbila řadě lidí.

„Chápu potřebu tento objekt vykoupit a z hlediska dopravního ho nějak zlikvidovat. Pokud k tomu dojde, tak se přimlouvám k tomu, aby to nebylo ukvapeně. Abychom ho nezbourali a pět let tam nebylo nic. Měl by být udělán architektonický průzkum a historický průzkum, je to velmi unikátní historický dům," říkal loni před koupí domu Milan Rosenkranc, civilním povoláním ředitel děčínského muzea.



Muzeu se nakonec podařilo pořídit fotografie domu v jeho poslední podobě. Bude tak alespoň zachován na fotografiích. Snést dolů ozdobné secesní štuky se ale již nepodařilo.