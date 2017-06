FOTO, VIDEO: Konečně! Lidé se dovolají na číslo 156 svým strážníkům

Šluknovsko – Tísňová linka 156 na Šluknovsku je přesnější. Díky drobným úpravám systému se totiž nyní lidé dovolají strážníkům ve svém městě. Dříve se přitom často dovolali na druhý konec okresu.

Vytočit linku 156 a během několika vteřin mluvit s městskou policií. Přesně s tím měli donedávna problémy na Šluknovsku, pokud volali lidé z mobilních telefonů.



„Občas se stalo, že se místo do Varnsdorfu dovolali k nám. To samé se stávalo ze Šluknova. V takovou chvíli náš dozorčí buď předá číslo na správnou městskou policii, nebo sám událost nabere a předá. To vše ale znamená časovou ztrátu," říká velitel rumburské městské policie Waldemar Kotmel.



Stejné zkušenosti mají i v sousedním Varnsdorfu, ze kterého se lidé dovolali také do Děčína nebo dokonce do Ústí nad Labem. To by již mělo být minulostí. Pokud lidé zavolají na Šluknovsku linku 156, ozve se jim hlasový automat a vyzve je k zadání dalšího čísla. Při stisknutí jedničky bude volající přesměrován do Rumburka, při stisknutí dvojky do Varnsdorfu.



„Já dělám velitele deset let. A již předchozí velitel se to snažil řešit," říká velitel varnsdorfských strážníků Martin Špička. Podle jeho slov se přibližně jednou za jeden až dva týdny stávalo, že jim volali kolegové z jiných městských policií, že se lidé z Varnsdorfu dovolali k nim.