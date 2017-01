FOTO, VIDEO: Díry a výtluky. Zatížení objížděk už ničí ulice

Děčín – V kličkovanou mezi hlubokými výtluky se během několika málo dnů proměnily objízdné trasy v Děčíně.

Silnice nezvládají mnohonásobně větší zatížení, než na jaké byly konstruovány. Rozbitými silnicemi se proto zabývá vedení děčínského magistrátu.

Poprvé auta vyjela na objízdné trasy v Podmoklech předminulý víkend, kdy byl na rok a půl uzavřen podjezd Pětimostí. Během pouhých deseti dnů se na některých místech vytvořily i více než deset centimetrů hluboké výtluky komplikující řidičům cestu po městě.

„Jeden mi včera domlátil ložisko v pravém předním kole. Bohužel jsem si všiml pozdě," napsal na stránku Děčínského deníku na facebooku Štěpán Krátký.

Diskutující vyjmenovávají problematická místa v Podmoklech; je to prakticky celá objízdná trasa.

Největší problémy jsou pravděpodobně v Tržní ulici, kterou od předminulého víkendu jezdí veškerá doprava od Teplic na Liberec.

„V Tržní jsou u policajtů jsou asi tři hned za sebou," říká Veronika Elešová.

První překvapení čeká v Tržní ulici na řidiče hned za křižovatkou s Thomayerovou ulici, kde jsou velké a hluboké výtluky. Na těch je na první pohled, že nejsou příliš staré. Hned vedle děr v silnici se povalují kameny a kusy asfaltu, které původně byly v místě výtluku.

Před výtlukem řidiči často kličkují, řada z nich o nich ví, projíždějí tu několikrát denně. Noví řidiči ale často do díry vjedou předním i zadním kolem.

Podobná situace je i u dvou kruhových objezdů – u Tesca a u mototechny. Například u mototechny je hluboká díra přímo před přechodem a vjezdem do kruhového objezdu, kde se řidiči rozhlížejí po chodcích a po tom, zda mohou vjet do objezdu. Jak se na místě přesvědčili redaktoři Deníku, řada z nich si proto díry v silnici nevšimne a vjede do ní.

Kromě extrémně vysoké zátěže, na kterou většinou boční ulice uvnitř Podmokel nebyly stavěné, nahrává tvorbě hlubokých výtluků také počasí. Nejprve do drobných spár zateče voda, která v zimním počasí následně zmrzne. Vytvoří se drobné praskliny, do kterých opět nateče voda. Dílo zkázy dokonají nákladní auta nebo autobusy vážící ke dvaceti tunám.

Problém se zničenými silnicemi tento týden již řešilo i vedení děčínského magistrátu.

„Zhotovitel vilsnické spojky je povinen udržovat objízdné trasy. Zítra proběhne jednání, na kterém budeme děravé místní komunikace i komunikace kraje řešit," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Současné počasí ale opravám příliš nepřeje. Pokud by se totiž stavební firma pustila do oprav mokré a promrzlé silnice, která je navíc plná soli, s největší pravděpodobností by záplaty vydržely na silnici nanejvýš několik dnů.

Na větší opravu vytlučených silnici si proto zřejmě bude třeba ještě nejméně několik týdnů počkat. Jenže i těchto oprav se řidiči jezdící po objížďkách děsí. Znamenalo by to totiž další komplikace na nejvíce dopravně zatížených místech. Znamenalo by to například dočasné uzavření pruhu od Tesca ke kruhovému objezdu u mototechny nebo výrazné ztížení průjezdu křižovatkou Tržní ulice a Thomayerovy.