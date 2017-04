FOTO: Věž kláštera v Jiříkově zdobí nový kříž, opravy nekončí

Jiříkov – Po více než deseti letech je opět na kapli boromejského kláštera v Jiříkově kříž, kterému požehnal generální sekretář České biskupské konference. Skončila tak první etapa opravy kláštera, jemuž ještě nedávno hrozilo zřícení.

První etapa rekonstrukce, která klášter zachránila, vyšla na přibližně tři a půl milionu, začala loni v létě. Během oprav bylo nutné vyměnit všechny trámy, které byly napadené dřevomorkou a doslova se drolily.



„Rekonstrukce spočívala v odstranění všech dřevěných prvků, nejen těch napadených, a jejich nahrazení železobetonovou konstrukcí. Tím se celá budova zpevnila," přibližuje opravy Gabriela Doušová, ředitelka Schrödingerova institutu, který v klášteře sídlí.



Novou střechu dostala také věžička, na které dříve stával kříž. Ten shodily přibližně před deseti lety poryvy větru. Na špičku věže se vrátil až tento týden.

Zajímavé je, že kříž klášteru věnovala firma Wakos, která měla rekonstrukci na starosti.



Před cestou na vrchol věže kříži požehnal generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Ten podporuje Schrödin-gerův institut od jeho počátku, tehdy ještě ve funkci generálního vikáře na litoměřickém biskupství.

Tím ale práce na klášteře nekončí, vše ale záleží na dostatku peněz. První etapu financoval ze svého majitel kláštera, tedy kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.



„Budova potřebuje nové rozvody vody nebo elektroinstalace. Je potřeba opravit také omítky a další drobnosti. Rádi bychom časem, pokud se nám podaří sehnat peníze, udělali půdní vestavbu. Půda je na to nyní připravená," popisuje další plány Doušová.

V jiříkovském klášteře by pak měl mít Schrödingerův institut, jehož aktivit se pravidelně účastní v celém Šluknovském výběžku tři a nepravidelně až pět tisíc lidí, nejen své ředitelství a sídlo, ale především zázemí pro nejrůznější kroužky.



Na půdě by mohla vzniknout společenská místnost s kinosálem, v nižších patrech by pak mohly být klubovny. Institut se věnuje využití volného času především pro děti. Má pod sebou několik sportovních akademií Šluknovska, například cyklistickou nebo basketbalovou. Dětem nabízí ale mnohem více, například dramatické studio nebo doučování.



Projekt institutu získal podporu i majitele kláštera. V nejbližší době se řádové sestry do kláštera nevrátí.



„Moc se mi líbí práce institutu, protože navazuje na naše poslání milosrdenství," řekla po požehnání novému kříži Bohuslava Kubačáková, generální sestra představená kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.