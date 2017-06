FOTO: Unikátní vyhlídka nad Labem se dočká opravy

Děčín – Děčínská radnice nechá opravit unikátní vyhlídku Elbwarte stojící na hřebeni nad údolím Labe. Vyhlídka Labská stráž, někdy zvaná také původním jménem Elbwarte, stojí na hřebenu Kvádrberku.

Dlouhé roky chátrá a je ve špatném stavu. To by se nyní mělo změnit. Radnice ji chce ještě letos nechat opravit. Kompletní oprava téměř 130 let starého vyhlídkového pavilonu by měla vyjít nanejvýš na půl druhého milionu korun.



„Městu se podařilo na opravu získat dotaci 250 tisíc korun z Fondu Ústeckého kraje," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



Ačkoli je vyhlídka velmi stará, není zapsána na seznamu chráněných památek, a radnice tak nemusela její opravu konzultovat s památkáři.



To se může projevit i na výběru vítězné firmy, která by s opravami měla začít v průběhu července. Jediným kritériem je totiž cena. Uchazeči pouze musí splnit kvalifikační předpoklady.

„Při výběrovém řízení je požadavek technické kvalifikace stavební práce s přírodním kamenem, kterou doloží osvědčením," dodává Lakomá.



Elbwarte je pravděpodobně velmi unikátní, především s ohledem na použité stavební materiály.



„Vyhlídková věž má jeden zajímavý a velice pokrokový prvek, respektive užitý materiál. Jedná se o železobetonovou kupoli zastřešující stavbu, což byla konstrukce na tehdejší dobu nevídaná," říká historik architektury z ústecké univerzity David Skalický (jeho studii si prohlédněte ZDE).

Labská stráž byla dokončena v roce 1890. Do dneška se nedochovala projektová dokumentace vyhlídky.



Že byla volba materiálu na kupoli více než šťastná a její provedení bylo kvalitní, se ukázalo jen několik let málo po dokončení vyhlídky. V roce 1894 totiž do vyhlídkového pavilonu udeřil blesk a rozmetal po okolí některé pískovcové části vyhlídky. Kupole ale přežila úder bleskem bez úhony.