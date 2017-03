FOTO: Stromy padly v děčínské Křížovce

Děčín - Téměř dvě desítky stromů zmizely minulý týden z Křížové ulice v děčínském podzámčí. Podle radnice byly ve špatném zdravotním stavu. Nahradit by je měly poměrně exotické stromy. Kácet se začalo v pátek 3. března.

Z Křížové ulice zmizelo jedenáct vzrostlých borovic, jeden smrk a šest stromů v květináčích. Pryč z historického centra budou muset také keře jako jsou jalovce nebo cesmíny.

„Odborníci rozhodli o úpravách, které nejenom, že zajistí bezpečnost, ale i výrazně zlepší vzhled této ulice a uvolní prostor pro rozvoj ostatních stromů," vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Ulice v těsném sousedství děčínského zámku ale bez zeleně nezůstane. Město zde plánuje vysadit třeba višně nebo exotické japonské keře tavolníky.

Stejně jako v jiných případech, tak i tentokrát záměr kácet stromy přímo v centru města vyvolal emotivní reakce.

Lidem diskutujícím na sociálních sítích se kromě samotného kácení nelíbí především vybrané druhy, které plánuje magistrát v Křížové ulici vysadit.

„Když už musí být nahrazeny, proč ne znovu borovicemi a smrky? Údajně se řadíme mezi nejhezčí města, co se zeleně týče. Už z tohoto důvodu bych byla pro stromy a keře, které se běžně vyskytují u nás. A zasadit třeba takovou krásnou národní lípu – to by bylo," napsala na facebooku například Lenka Matějková.

V Děčíně to ale nebude v dohledné době jediná změna v zeleni. V rámci velké revitalizace Podmokel by mělo zásadní změnou projít také Husovo náměstí, na kterém jsou v současné době kromě vzrostlých dubů nebo kaštanů také keře. Ty ale velmi často slouží jako veřejné toalety. A právě těch keřů se chce město zbavit.