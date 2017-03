FOTO: Ronyho jako štěně vyhodili, teď pomáhá nemocným lidem

Děčín – Z nechtěné chlupaté kuličky vděčným a laskavým psem. Když byl Rony ještě štěně, skončil v útulku. Dnes se lidem, kteří se ho ujali, odvděčuje svou schopností pomáhat ostatním.

Rony byl zřejmě nevhodným dárkem. Jako čtyřměsíční štěně byl totiž bezprizorní nalezen v Tržní ulici v Děčíně a převezen do městského útulku.



„My se k němu dostali úplně náhodou. Dělám totiž sbírku pro útulek. Vezla jsem tam zrovna věci a viděla jsem tam takovou bílou kouli a ta se mi hrozně líbila," popisuje majitelka Ronyho Yveta Fišerová s tím, že zrovna hledali kamaráda pro svého psa Rockyho. A právě díky němu se Rony dostal ke canisterapii.

„Rony chodil všude s námi a zjistili jsme, že se hodí ke starým nemocným lidem," popisuje Yveta Fišerová a dodává, že se Ronyho podařilo dobře socializovat díky psím táborům, kam s ním jezdili. Canisterapeutické zkoušky pro něho pak nebyly problém.



Nejedná se ale o běžný případ, psi z útulku totiž canisterapii často nedělají.



„U psa z útulku je nevýhoda, že nevíte, čím si prošel. A vše se pak odráží na povaze. Rony se ale dostal do rodiny, kde se k němu chováme hezky, má kompletní servis a snažíme se mu ten život zpříjemnit," doplňuje Yveta Fišerová s tím, že díky tomu Rony dokáže laskavost lidem vrátit.

Se svými psy Yveta Fišerová pravidelně jezdí jako dobrovolník do děčínské nemocnice, kde navštěvují rehabilitační oddělení a chirurgii. Jezdí také na kroužek Krůčky pro hendikepované děti a jednou za čtrnáct dní navštěvují odlehčovací služby v Loubí. A to vše zdarma.



A jak často by měli psi canisterapii provádět?



„Když se canisterapie dělá nepravidelně, tak vlastně nemá účinek. Canisterapie by měla být základem například polohování u postižených dětí," říká Yveta Fišerová a dodává, že Rocky a Rony navíc dokáží spolupracovat jako tým.

