FOTO: Podvodní buldozer vyhrne z Labe tisíce tun naplavenin

Děčín – Více než tři desítky let pomáhá s udržováním splavnosti Labe podvodní buldozer Povodí Labe. Tento týden čistil dno řeky v okolí Dolního Žlebu na Děčínsku. „Náplavy jsou již těsně za hranicí plavební dráhy a je potřeba je vyhrnout mimo plavební dráhu," vysvětluje Jiří Mach z Povodí Labe.

ODVODNĚNÉ NAPLAVENINY KONČÍ NA SKLÁDCE

Komatsu, jak se podvodní buldozer jmenuje, musí během několika dnů vyhrnout jen v okolí Dolního Žlebu přibližně tisíc kubíků naplavenin. Od jemného písku až po kameny, které přinesl proud řeky. Přibližně třetinu z vyhrnutých náplav odveze Povodí Labe pomocí lodě na mezideponii, kde nechá naplaveniny odvodnit a následně poputují na skládku.



Povodí Labe prohrabává průběžně celou splavnou část Labe. Naplaveniny totiž nepřináší jen povodně, ale i vyšší vodní stavy, například při jarním tání. „Na tomto místě jsme netěžili několik let, takže to již bylo na hranici. Naší povinností je udržovat plavební dráhu nejméně padesát metrů širokou," pokračuje Jiří Mach.

Z buldozeru je po velkou část času vidět jen zelený komín trčící nad hladinou řeky. „Co se děje pod hladinou, nevidím, musím se orientovat podle chování stroje. Můžou tam být propadliny, může tam být vlastně cokoliv. Ale tady to známe, takže nepředpokládám, že by nás tam něco překvapilo," říká Roman Dobrý z Povodí Labe, který podvodním buldozerem jezdí již dvanáct let.



Buldozer Komatsu má nejen klasickou lopatu, kterou vyhrnuje naplaveniny na břeh. Na druhém konci má mohutný trojzubec.



„Ten používáme k rozbíjení skály nebo kamenů. Někdy nám může pomoci i v nenadálých situacích. Když si třeba stroj sedne na břicho a nemůže se pohnout, můžeme se na ten trojzubec zvednout a vyprostit se," popisuje Dobrý.

PRÁCE NA DNĚ OVLIVŇUJÍ TAHY NĚKTERÝCH RYB

Úsek Labe v okolí Dolního Žlebu je v přísně chráněném území Labského kaňonu, který je evropsky významnou lokalitou. Práce na dně řeky ovlivňují tahy některých vzácných ryb, například lososů, kteří se pomalu vracejí do řek.

„Jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny probíhají pokaždé. Je to na vzájemných dohodách, kdy máme dané termíny, ve kterých můžeme takovouto údržbu provádět. Mimo tyto termíny to je pak jen při mimořádných situacích," vysvětluje Mach.

