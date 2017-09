FOTO: Piano na slavnostním otevření rozeznělo centrum Varnsdorfu

Varnsdorf – Do projektu Piana na ulici se zapojilo první město Děčínska. Hrát na něj budou lidé ve Varnsdorfu.

Zapojení do projektu Piana na ulici ve Varnsdorfu oslavili.Foto: Michal Šafus

Lidé ve Varnsdorfu se dočkali. Městu se podařilo získat nástroj, mohlo se tak zapojit do projektu Piana na ulici. Varnsdorf se tak stal jediným městem na Děčínsku, které v rámci projektu piano v ulicích zdobí.



Radnice hledala vhodný nástroj k umístění na ulici už v červnu, nakonec jej sehnala díky zapojení veřejnosti. Lidé na základě výzvy nabídli dvě piana, ze kterých město jedno vybralo. Bylo však potřeba ještě vyřešit ochranu proti nepříznivému počasí a vandalům.

ZABEZPEČENÍ PROTI VANDALŮM

Město se proto rozhodlo nechat vyrobit uzamykatelnou skříň, která nástroj přes noc chrání. „Samotná výroba skříně nám zabrala necelé tři dny včetně nátěrů a montáže. Chtěli jsme, aby vzhledem zapadla do prostoru,“ popsal Tomáš Secký z varnsdorfského městského úřadu.

Piano umístila radnice u věžičky, kde se v průběhu roku koná řada akcí. Následovaly dva dny ladění a drobné opravy, pak už nic nebránilo slavnostnímu otevření piana. V pondělí se ho zúčastnila řada místních hudebníků, kteří lidem připravili malý koncert pod širým nebem.

MYŠLENKA, KTERÁ MÁ SVÉ KOUZLO

Že by se Varnsdorf mohl do projektu Piana na ulici zapojit, napadlo Petra Breburdu z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

„Je to dobrá myšlenka, která má své kouzlo. Sám si občas zahraji, proto jsem se rozhodl jít s návrhem za vedením města. Kolem věžičky denně projde mnoho lidí a věřím, že se zde najde spousta lidí, kteří hudbou potěší své okolí,“ řekl Breburda.



Do celorepublikového projektu Piana na ulici se zapojila i další města v Ústeckém kraji. Například krajská metropole má piano v průchodu obchodního centra Forum, Litoměřice na Mírovém náměstí. Piana na ulicích jsou i v Teplicích, Mostě nebo Lounech.



Také v Děčíně si ale lidé mohou veřejně zahrát na piano. Piano zdobí například podloubí na nádvoří děčínského zámku, jedno piano má i obchodní centrum Pivovar. Děčín však do projektu oficiálně zapojený není.