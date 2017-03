FOTO: Od dubna čekají dopravu v Děčíně další změny

Děčín – Již více než čtvrt roku musí řidiči v Děčíně jezdit pomocí nových objížděk kvůli stavbě vilsnické spojky. Většina lidí si je pochvaluje. Postupně také došlo k několika změnám v dopravě, další se chystají, a to na začátku dubna.

„Jakmile stavba pokročí a bude možné dopravu upravit budeme o tom informovat," doplňuje mluvčí děčínského magistrátu.

Podle informací Deníku by se mohlo snadněji jezdit z Podmokel směrem k Tesku a na Ústí. Zatímco nyní musí řidiči jezdit přes Dělnickou ulici, nyní by se mohli na Ústí dostat speciální přepojkou po najetí na Nový most. Tudy zatím projet rovně nelze, objížďka auta navede na Nový most.



Dopravní situace v Děčíně je neustále hitem hlavně na sociálních sítí. Lidem vadí především někteří zmatení řidiči.

„Největší problém jsou řidiči, jinak vše v pohodě," napsala na facebook Děčínského deníku například Klára Hrdličková.



„Souhlasím, největší problém jsou lidé za volantem a pak také technický stav vozovky," přidává se Stanislav Milon Berdych.



Problémy mají řidiči především při spojování dvou jízdních pruhů do jednoho, při tak zvaném zipování. Například na Novém mostě zipují již u nájezdu u Zámeckého rybníka, přestože je na mostě značka upozorňující na zipování až o několik stovek metrů dál.





S objízdnými trasami jsou spokojení nejen samotní řidiči, ale i město, které je nechalo ve spolupráci s odborníky z Českého vysokého učení technického v závěru loňského roku sestavit. Přesně podle očekávání se jako nejproblematičtější ukázala dopravní špička v odpoledních hodinách, kdy se doprava v některých okamžicích v Podmoklech doslova zastaví.



„Kolony, které vznikají mezi 15. a 16. hodinou vnímáme, v tuto chvíli však není možné přistoupit ke změnám dopravy," říká mluvčí děčínské radnice Markéta Lakomá.

I tak ale město v minulých dnech a týdnech některé změny udělalo. Na Teplické ulici jsou semafory, chodci tu tak mohou bezpečněji přejít, což bylo ve špičce téměř nemožné.



„Semafor pro chodce na Teplické ulici byl nainstalován na podnět obyvatel města. Pokud však díky němu bude docházet k větším komplikacím v plynulosti dopravy bude odstraněn," přibližuje jednu ze změn Lakomá.



Stavba vilsnické spojky začala loni na podzim, pro lidi z Děčína ale začala být viditelná až na počátku tohoto roku, kdy bylo uzavřeno Pětimostí.



V současné době dělají stavaři na kruhovém objezdu a pilířích estakády.