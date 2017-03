FOTO: Na plese BK Děčín vtrhli mezi hosty tajní agenti

Stovky lidí se zúčastnily již pátého ročníku plesu děčínských basketbalistů. Na návštěvníky čekal stejně jako každý rok bohatý program, nechybělo ani půlnoční překvapení, tentokrát ve stylu Jamese Bonda.

Každý rok čeká na fanoušky jiné téma plesu v režii BK Děčín. Letos se mohli těšit na večer, který provázela atmosféra ve stylu tajného agenta Jamese Bonda.

K poslechu a tanci zahrála hudební skupina Timbre music, která každou část večera nabízela jinou hudebně kostýmní show, zahrála tak pro hosty plesu hity od 30. let, přes 70. léta až do současnosti. Večerem provázel moderátor Jan Smetana, vstupenky na ples byly navíc slosovatelné a hosté mohli vyhrát skvělé ceny, například poukaz na zájezd do Chorvatska, tablet, oficiální míč NBA a dres BK Děčín či poukaz na nákup pneumatik v hodnotě osmi tisíc.

Na místě byl také Photoplace, digitální přístroj na pořízení fotografií, z nějž výtěžek bude věnován na charitativní účely pro Koubasket. Lidé navíc mohou na facebooku hlasovat o nejlepší fotku a vítěz získá zapůjčení vozu Chevrolet Camaro na víkend s plnou nádrží.

Nejočekávanější částí večera však bylo stejně jako každý rok půlnoční překvapení a i to bylo věrné letošnímu tématu.

