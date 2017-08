FOTO: Mrtvý potok. V Jílovském potoce v Děčíně uhynuly stovky ryb

Děčín – Téměř o všechny ryby přišel Jílovský potok na svém dolním toku. Rybáři během středeční večera a čtvrtečního rána sesbírali v potoce stovky ryb. Mezi nimi i mnoho dospělých pstruhů.

Lidem jdoucím kolem Jílovského potoka se ve středu v podvečer naskytl ošklivý pohled. V silně zakalené vodě ležely desítky a desítky mrtvých ryb.



„Jen pstruhů jsme sesbírali okolo padesátky. Střevlí jsme měli celý kýbl,“ popisuje zkázu na Jílovském potoce František Machan z děčínské organizace Českého rybářského svazu.

Rybáři spolu s ochránci poprvé vyrazili sbírat uhynulé ryby ve středu večer. Vše sesbírat ale nestihli a tak museli pokračovat ve čtvrtek již od pěti hodin ráno. Chtěli totiž dostat mrtvé ryby z vody co nejrychleji.

Střevlí mohli sesbírat rybáři i několik stovek, protože je to drobná rybka dosahující nanejvýš deseti centimetrů.

Zasvé vzal i letošní drobný potěr, život tak podle ochránců přírody z dolního toku Jílovského potoka prakticky vymizel. Mrtvé ryby ležely od ústí potoka do Labe až do Dolního Oldřichova.



„Bylo to opravdu masivní. Mnoho ryb ani nemáme a nevíme o nich, protože buď klesly ke dnu, nebo je proud odnesl až do Labe. Odhaduji, že tak 90 procent ryb na Jílovském potoce v Děčíně uhynulo,“ říká strážce přírody David Boura z Agentury ochrany přírody.



Co bylo příčinou tak masivního úhynu ryb na poměrně krátkém úseku potoka zatím není jasné. O případu ví jak Povodí Ohře, pod které Jílovský potok spadá, tak i Česká inspekce životního prostředí.

„V rámci havarijní služby tuto situaci řešíme. Zatím ale nemůžeme říct, co bylo příčinou úhynu,“ řekl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Jaroslav Vacek.

Pomoci by s určením příčiny úhynu ryb mohly i rozbory vody. Tedy například jestli se v potoce nenacházely chemické látky, které by ryby otrávily. Případně jestli nebyla voda natolik zkalená jemným bahnem, že by to znemožnilo rybám dýchat.



Ryby čas od času v potocích a řekách na Děčínsku a Šluknovsku uhynou ve větším množství. To se stalo například loni v Rumburku, kde uhynuly asi dvě desítky ryb. Podle odborníku ale zemřely přirozenou smrtí po náročné zimě.



Takto velký rozsah je ale výjimečný. Například před deseti lety uhynuly stovky pstruhů na potoce v Lobendavě na Šluknovsku. Tehdy padalo kvůli zápachu vody podezření na zemědělce i chalupáře.