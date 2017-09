FOTO: Libverda láká na živá zvířata, traktory nebo výstavu hub

Děčín – Tradiční zahradnická a zemědělská výstava na Libverdě otevřela své brány v pátek dopoledne. V areálu střední zemědělské školy si mohou návštěvníci prohlédnou zemědělskou techniku, živá zvířata nebo se projet na koních.

V areálu střední zemědělské školy v Libverdě je až do neděle zahradnická a zemědělská výstava.Foto: Deník / Vanžura Alexandr

Výstava Libverda 2017 je otevřena až do neděle. V sobotu je areál školy přístupný od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 15 hodin. Kromě samotné výstavy čeká na návštěvníky i bohatý doprovodný program.

Po celou sobotu je ve škole den otevřených dveří, majitelé psů se předvedou se svými miláčky při agility a dogdancingu, chybět nebudou ani jezdecké a parkurové ukázky.

Během celé výstavy jsou volně přístupné všechny školní skleníky nebo si prohlédnout expozici Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. V části areálu je také prodejní výstava rostlin a zahradnických potřeb.