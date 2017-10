FOTO: Lesní školky nabízejí dětem vzdělávání v přírodě

Děčín - Redaktorka Deníku se přišla podívat, jak vypadá den v lesní školce v Nebočadech v Děčíně.

Láska ke zvířatům, procházky přírodou nebo kutilství. Někteří rodiče si možná hned vybaví zájmy svých ratolestí. A právě pro tyto děti jsou jako stvořené lesní školky. Ty jsou dnes poměrně moderní záležitostí a čím dál více se dostávají do povědomí lidí.



Jedna taková školka je například i v děčínských Nebočadech. O tom, jak to v lesních školkách chodí, se přijela do Lesní mateřské školy Jurta přesvědčit i redakce Děčínského deníku. Při příchodu k dřevěné chatce, na jejíž terase si děti malovaly, ji hned zaujalo netradiční přírodní zázemí s ohništěm. Pozornost věnovala i zvířecím lebkám vystaveným na sloupu chaty.

"To jsou všechno nálezy z lesa," poznamenala jedna z průvodkyň (pedagogové LMŠ dávají přednost tomuto termínu, pozn. red), když si všimla zkoumavého pohledu redaktorky. Mimo jiné terasu zdobila i sbírka nejrůznějších plodů lesa jako jsou šišky nebo kaštany, ale i pestré obrázky a výrobky dětí. Ty měly z návštěvy redakce radost a obrázky kreslených hrdinů nebo přírody se chlubily.

Přestože pršelo, děti si hrály i okolo chaty a nepřízeň počasí jim vůbec nevadila. Samozřejmostí je při takových aktivitách teplé oblečení, pláštěnka a holinky. Poté, co rodiče přivedly do školky děti, následoval výlet do lesa. Tam také děti s pedagogy tráví nejvíce času.



"Ráno se nasvačíme společně u ohniště, nebo si sbalíme svačinu s sebou a vyrazíme," řekla učitelka školky Lucie Palovská s tím, že na výletě zůstávají celé dopoledne, vrací se až na oběd. Někdy si ale jídlo sbalí s sebou, nebo přibalí pouze ingredience a oběd si uvaří na ohni. "Děti do přípravy oběda zapojujeme. Pomáhají třeba škrábat brambory, krájet zeleninu a podobně," vysvětlila.

Ven vyráží za každého počasí, výjimkou je pouze tuhý mráz. To pak výlet zkrátí nebo s dětmi zůstávají v zázemí školky u roztopených kamen a čtou si například pohádky nebo hrají hry.

A jaký je hlavní rozdíl ve vzdělávání v klasické a lesní školce?



"Výhodou je přirozenost a prožitek na vlastní kůži. Dětem je umožněno hrát si a učit se v přirozeném prostředí, což je les, louka či potok. Děti si interaktivně a se zapojením všech smyslů utvoří úplný reálný obraz o okolním světě, jehož jsou přirozenou součástí," vysvětlila ředitelka lesní školky Petra Tanglová.



Kromě toho děti mají prostor k tomu, vyzkoušet si vyřezávání ze dřeva či rozdělávání ohně. Pracovat mohou i s pilou a kladivem, a to vždy pod dozorem pedagoga.

"Máme vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, takže děti získávají všechny potřebné kompetence k nástupu do školy," doplnila ředitelka.

Díky možnostem, které lesní školky nabízí, byla i jasnou volbou pro maminku Annu Škopkovou.



"Ani finanční částka mě vůbec neodradila. Udělám všechno pro to, aby moje dítě bylo v hezkém prostředí s lidmi, kteří se snaží s ním komunikovat pro jeho prospěch a dobro. Jsou to věci, které jsou v raném věku dítěte nejdůležitější," řekla Deníku spokojená maminka.



Lesní školky ale nejsou pro všechny. Příznivcem takového vzdělávání není jeden z tatínků, který si nepřál být jmenován. Redakce jeho jméno ale zná.



"Podle mě jsou školky rizikové z toho důvodu, že se bojím, aby pak to dítě nemělo problém se zařadit do běžného režimu ve škole. Tam už není místo pro takovou svobodu toho děcka," svěřil se tatínek, který dává přednost klasické školce.



Navíc každé dítě není stavěné na to, být celý den venku za každého počasí. Některé děti jsou klidnější a nepotřebují být celý den v pohybu.



"Myslím, že by si rodiče měli sami říct, jestli je zrovna lesní školka to pravé pro jejich dítě. Některé děti nemusí být ve své kůži," uzavírá Lucie Palovská.