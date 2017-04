FOTO: Labský dvůr přilákal desítky lidí, zajímaly se o jeho osud

Děčín – Přibližně dvě stovky lidí si našly v úterý v podvečer cestu do Labského dvora v Děčíně. Jeho majitel jej otevřel ve spolupráci s galerií Prokopka.

Kromě prohlídky samotné vily mohli její návštěvníci přicházet i s nápady na její využití. V tom totiž její majitel tápe.



„Když mi kolega z galerie říkal, že čeká čtyřicet lidí, tak jsem si v duchu říkal, že polovička bude velký úspěch," říkal po skončení

prohlídek Labského dvora jeho majitel Pavel Sedlák.



Jenže ve skutečnosti si do jedné z podmokelských dominant našlo cestu mnohonásobně více lidí, odhadem 150 až 200. Většina návštěvníků se o prohlídce dozvěděla prostřednictvím sociálních sítí.

„Kolem Labského dvoru chodím prakticky celý život, ale nikdy jsem se v něm nebyla podívat. Když jsem se o možnosti prohlídky dozvěděla, neváhala jsem. Je to škoda, v jakém je stavu," říkala na chodbě kdysi honosné vily jedna z návštěvnic.



Právě špatný stav, který je patrný i zvenku, řadu lidí štve. Pavel Sedlák, který dům vlastní přibližně patnáct let, ale tápe s jeho využitím.



„Byl to podnikatelský romantismus, protože se mi ten dům líbil a byl za přijatelnou cenu. Tahle kombinace mne přivedla k nerozvážnému rozhodnutí to koupit," popisuje své začátky v Labském dvoře Pavel Sedlák.

Labský dvůr v DěčíněVýstavní vila byla postavena v roce 1865 a v následujících desetiletích byla hned dvakrát výrazně přestavena. Budova, jejíž prvotním autorem je stavební inženýr Philipp Stuchlik, s jednoduchým obdélným půdorysem je doplněna věží. Původně měla jen tři patra, během přestavby v roce 1907 (podle návrhu stavitele Johanna Glasera) byla navýšena o další patro. Další poschodí přibylo i během přestavby v roce 1936 (projekt sourozenců Hiekových). Mansardová střecha byla nahrazena valbovou. V objektu fungovalo několik let i první děčínské kino. Svého času zde byl i okresní výbor SSM. Zdroj: decin-tetschen.net

Následně uvažoval o několika variantách, jak s domem naložit. Od bytů až po domov důchodců, v plánech nechybělo ani multikulturní centrum. Jenže vše naráželo na rentabilitu.



Pavel Sedlák tak i po patnácti letech stále hledá využití Labského dvoru, mezi místními stále nazývaného Elbhof. A nebrání se žádným nápadům. S těmi přicházeli i lidé při samotných prohlídkách.



„Samozřejmě se na mne mohou lidé obrátit kdykoliv," dodává Sedlák, který se nebrání ani prodeji domu.