FOTO: Kvůli průmyslové zóně v Děčíně vytrhají koleje

Děčín – Několik stovek lidí by mohlo najít práci v nové průmyslové zóně na východním nádraží v Děčíně. Správa železniční a dopravní cesty už nechala zpracovat studii přestavby nádraží. Počet kolejí na nádraží by měl klesnout z 26 na 14, jeho provoz by měl být zachován.

„Město jasně deklaruje, že zde chce mít zónu vhodnou pro podnikání. To znamená kromě jiného i to, že zajistíme dopravní napojení," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl s tím, že město chce mít na podobu budoucí průmyslové zóny vliv.

Ta by měla být poměrně rozlehlá.



„Málokdo si to uvědomuje, ale jedná se o území rozlohou srovnatelné s centrem Děčína I," dodává Anděl.



Své místo by zde mohly najít některé děčínské továrny. „Týká se to především Chart Ferox, který by mohl zabrat významnou část této průmyslové zóny," přibližuje možné budoucí využití zóny předseda Okresní hospodářské komory Děčín Jiří Aster.

Pokud se podaří jednání dotáhnout do konce, bude potřeba pozemky převést na nového majitele. Tím by mohl být jak Děčín, tak i Ústecký kraj nebo stát.



Potřeba je také vyřešit způsob, kterým bude revitalizace starého nádraží financována. Nabízí se například možnost získat evropské peníze, případně dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.



V současné době jsou zpracované čtyři varianty možného využití horní části východního nádraží (viz fotogalerie). Všechny čtyři počítají se zachováním průjezdních kolejí, liší se jejich počtem a rozlohou zamýšlené průmyslové zóny. Tu navrhují všechny čtyři varianty rozdělit na dvě části, uprostřed by byly koleje.

Minimalistická verze z pohledu železnice, která není příliš pravděpodobná, by se zde uvolnila pro další využití až dvacet hektarů. Další varianty pak počítají s jedenácti až šestnácti hektary, které bude možné využít v rámci průmyslové zóny.



Součástí tohoto záměru ale není historická budova východního nádraží, která již dlouhé roky chátrá. Má na řadě míst propadlé stropy a opadávají z ní kusy omítky. S historickou nádražní budovou počítá jiný projekt. České vysoké učení technické by v nádražní budově chtělo ve spolupráci se svými partnery, jako jsou České dráhy, SŽDC, město nebo kraj, vybudovat moderní vzdělávací a kongresové centrum. V nedávné době se na podpoře tohoto projektu dohodli všichni partneři, kteří podepsali společné memorandum.



Přestavba historické budovy by měla vyjít na přibližně 400 milionů korun. Kromě kongresů by v ní své zázemí měli najít také studenti děčínské pobočky ČVUT, která by zde mohla mít i své laboratoře.

