FOTO: Kuchařky přes mlhu neviděly. Oprava kuchyně jim ulevila

Děčín – O poznání lépe se pracuje kuchařkám a kuchařům v kuchyni děčínské nemocnice po návratu do práce po Novém roce. Přes svátky totiž nechala Krajská zdravotní vyměnit kompletně celou vzduchotechniku v kuchyni a opravit stropy.

Nová vzduchotechnika pomůže nejen v létě, kdy panují v kuchyních velká vedra.

Nejhorší to bylo na podzim, kdy jsou teplotní výkyvy. A jak stará vzduchotechnika neodsávala, tak jsme měli v kuchyni mlhu. Navíc se nám v kuchyni dělala i kvůli velké vlhkosti plíseň. Teď už na sebe zase vidíme," říká vedoucí střediska léčebné výživy a stravování děčínské nemocnice Yvonna Pacovská.

V průběhu cca jedenácti dnů tak bylo nutné vyměnit nejen rozvody vzduchotechniky přímo v kuchyni, ale také instalovat novou odsávací jednotku.

„Jde především o zlepšení pracovního prostředí. Krom toho byly náklady na údržbu starého systému odsávání již neúměrné," vysvětluje vedoucí údržby Petr Kronus.

Kvůli výměně vzduchotechniky, která vyšla na téměř 700 tisíc korun, bylo nutné dočasně vozit jídloz kuchyně v ústecké nemocnici. Denně se přitom jedná o poměrně velké množství porcí.

„Denně uvaříme dvě stovky obědů pro pacienty a stejné množství obědů pro naše zaměstnance," přibližuje množství jídel Pacovská. Kromě obědů ale začali vařit i teplé večeře, které jsou čtyři dny v týdnu.

Kromě vzduchotechniky nechala Krajská zdravotní během vánočních svátků opravit také stropy.

„Nové stěny a stropy včetně svítidel stály přibližně 230 tisíc korun. Obě dvě investice jsme pokryli z vlastních zdrojů," říká mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. Dohromady tak investovala nemocnice do kuchyně přibližně 900 tisíc korun.

Do kuchyně děčínské nemocnice by se ale mělo investovat i dále.

„Máme naplánovanou výměnu varných kotlů, které mají již své roky odsloužené," přibližuje další potřebné investice do kuchyně Yvonna Pacovská.

Děčínskou nemocnici čekají v nejbližší době ale mnohem větší investice, v řádech desítek milionů. A to jak do rekonstrukce některých i mnoho desítek let starých pavilonů, tak i do přístrojového vybavení.

Například již v roce 2015 schválila komise ministerstva zdravotnictví pořízení magnetické rezonance. Ta by měla najít své místo v přístavbě pavilonu, ve kterém je umístěna interna nebo dětské oddělení.