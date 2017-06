FOTO, VIDEO: Je to jako zanořit se do břicha, popisuje unikátní operace primář

Děčín – Jedinečnou možnost prohlédnout si nejmodernější robotický operační systém měli zájemci v úterý na děčínském zámku. Příležitost si nenechali ujít nejen lidé, kteří již mají takovou operaci za sebou, ale i ti, které teprve v dohledné době čeká.

„Musel jsem se jít podívat, protože v nemocnici jsem to neviděl. Viděl jsem po chodbách výkresy nebo plakáty. Ale tohle je naživo," popsal Ladislav Jarkovský, který před časem podstoupil operaci na robotu DaVinci. Celý robotický systém v Děčíně předvedli zástupci Krajské zdravotní, a.s.



Ladislav Jarkovský je jedním ze zhruba 400 pacientů, kteří právě na tomto robotu podstoupí v ústecké Masarykově nemocnici operaci.

Tam používají roboty DaVinci k urologickým a gynekologickým operacím a při operacích nádorových onemocnění konečníku. Tyto zákroky hradí zdravotní pojišťovny. Kromě toho dělají v Ústí i zákroky v oblasti ORL. Ty ale musí hradit nemocnice ze svého.

„Je to zajímavá věc. Přestože jsem neměl brýle, tak bylo vše krásně vidět. Člověk si to přiblíží, otočí. Ovládání je hrozně jemné," popisoval práci s robotickým systémem Petr Volavka.

Tak snadné to ale není, za ovládací joysticky robota si nemůže sednout jakýkoliv lékař. Aby mohl chirurg začít operovat na robotických systémech, musí projít speciálním školením. V ústecké nemocnici dnes mají školicí centrum pro střední a východní Evropu.

JINÁ DIMENZE

Podle primáře děčínské chirurgie Jana Rejholce je taková operace prací v úplně jiné dimenzi. Při pohledu do průzorů totiž vidí břišní dutinu v trojrozměrném zobrazení.





„Je to jako zanořit se přímo do břicha. Chirurg navíc není tolik zatížen fyzickou námahou, protože u operace může sedět. Je to tak výrazně komfortnější," říká Jan Rejholec, který má za sebou přibližně 150 operací s robotem. Přesto se na něm podle svých slov pořád učí.

NOVÉ TECHNOLOGIE

„Nyní přišly opět nové technologie, tak jsem se byl podívat, jak se s nimi pracuje," říká primář děčínské chirurgie.



Oproti předchozím generacím má robot DaVinci jinak postavená ramena a má výrazně lepší pohyblivost při operacích v břišní dutině.



„Já se mohu hýbat po celé dutině břišní. Dokonce si to mohu převrátit, což u těch předchozích verzí nešlo. Navíc je systém vybaven stolem, který je synchronní s pohybem robota," popisuje výhody nového modelu Jan Rejholec.



Ten navíc může na nejnovějším robotu i učit nové chirurgy. Má totiž dvě místa pro operatéry. Z jednoho tak může na obrazovku kreslit žákovi oblasti, kterým se má věnovat. Případně si může řízení robota sám přímo převzít a ukázat mu, jak má postupovat. Nový systém vyšel na přibližně 70 milionů korun.