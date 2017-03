FOTO: Bezdomovec opakovaně zakládal černou skládku, byl navíc agresivní

Děčín – Děčínští strážníci dopadli na začátku tohoto týdne dalšího člověka, který ve městě zakládal černé skládky. Je jím bezdomovec, jenž se choval k pracovníkům městských služeb, kteří po něm opakovaně uklízejí břeh Jílovského potoka, agresivně.

Bezdomovec se před časem na břehu Jílovského potoka pod Novým mostem usídlil. V okolí svého dočasného příbytku ale dělal velký nepořádek. Ten museli opakovaně uklízet pracovníci děčínského Střediska městských služeb.



„Pokud se jim podařilo bezdomovce zastihnout, požádali jej, aby po sobě uklízel, na což muž reagoval agresivně,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.



Břeh potoka proto začali pravidelně kontrolovat strážníci. Nakonec se jim bezdomovce podařilo zastihnout. Dostal pokutu a pod dohledem psovodů po sobě musel všechen nepořádek uklidit.

Zda pokutu bezdomovec zaplatí, není jasné. Podle mluvčího děčínských strážníků Tomáše Pavlíka je ale správné pokutu uložit, jelikož by ji dostal i kdokoli jiný na místě dotyčného.



A co se bude dít, pokud se případ bude opakovat?



„V tomhle případě by se projednání přestupku už posunulo na příslušný správní orgán. Podruhé už uložit blokovou pokutu totiž nemůžeme. Pokud bychom dotyčného na místě zastihli, předpokládám, že by se ho podařilo opět přesvědčit, že by si po sobě měl nepořádek uklízet,“ řekl Deníku Tomáš Pavlík.



Problém s černými skládkami je na Děčínsku letos větší než jindy.

Před dvěma týdny pracovníci městských služeb opakovaně likvidovali černou skládku za hlavním vlakovým nádražím, kterou pravděpodobně také měli na svědomí bezdomovci.



Podle vedoucího Střediska městských služeb Jaroslava Horáka se na místě situace již zlepšila.



„Stav se zlepšil, jen jsou ještě teď dozvuky černých skládek po bezdomovcích po zimě. Jedna velká, prozatím neuklizená, je například za Albertem v Podmoklech. Víme ještě o dalších pěti,“ uvedl Jaroslav Horák.



Strážníci se černým skládkám intenzivně věnují. Do boje proti nim zapojují také kamerový systém.

