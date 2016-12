FOTO: Betlémské světlo dorazilo na Děčínsko

Děčínsko - Po roce opět přivezli skauti na Děčínsko Betlémské světlo. To dorazilo ze dvou směrů v sobotu krátce po poledni.

Skauti přivezli Betlémské světlo do Rumburka a do Děčína. Děčínští skauti po příjezdu z Prahy pokračovali vlakem dál na Českou Kamenici a Jedlovou. Betlémské světlo si bude možné připálit na řadě míst na Děčínsku a Šluknovsku. Jejich přehled v mapě naleznete ZDE.

Betlém, Vídeň, Brno, Praha, Děčín. Na pouť dlouhou tisíce kilometrů se vydává světlo zapálené v Betlémě již desítky let. O jeho rozvoz se tradičně starají skauti z mnoha zemí. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.