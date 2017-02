Folknářská spojka v Děčíně: Jsou tři varianty

Děčín – Kudy povede v Děčíně Folknářská spojka? Ředitelství silnic a dálnic předložilo dokumentaci ke třem variantám spojky, která má odvést hustou dopravu mimo severovýchodní okraj Děčína.

Jedna ze zvažovaných variant Folknářské spojky Děčíně. Foto: Reprofoto: ŘSD

Protože stavba přeložky hlavní silnice I/13, po které projede až 20 tisíc aut denně, může mít ekologické dopady, bude návrhy posuzovat ministerstvo životního prostředí podle zákona o vlivu na životní prostředí.



Děčínská radnice si od vybudování spojky, která je součástí dopravního tahu severozápadem republiky, slibuje odlehčení provozu a také lepší dopravní dostupnost některých částí města.



„Možná je pro nás důležitější ještě než Vilsnická spojka, jejíž stavba začala loni. Kromě toho, že uleví lidem žijícím v poměrně velké části města, by ji bylo možné využít také pro zásobování průmyslové zóny, kterou plánujeme na východním nádraží," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.



Folknářská spojka, která má mít podle variant od čtyř do necelých pěti kilometrů, a podle dosavadních předpokladů by měla stát 1,35 miliardy korun, by měla být součástí komplexního řešení dopravy v Děčíně a jeho okolí.



Jako první část byla v 80. letech dokončena stavba Nového mostu, který pomohl především se zvládáním tranzitní dopravy ve směru na Liberec. Druhou částí, která by měla být hotova již příští rok, je Vilsnická spojka.

Ta bude odvádět dopravu z Nového mostu ve směru na Ústí nad Labem, zároveň ulehčí některým částem Děčína. Bude ji možné také využívat při povodních. Ty největší totiž zatápí i nájezd na most, který se hasičům dařilo udržet průjezdný jen s vypětím všech sil.



Na druhé straně řeky Labe by podobnou funkci měla plnit právě Folknářská spojka. V současné době totiž prochází průtahová silnice okolo dvou sídlišť na Kamenické ulici, stojí u ní základní škola. Po výstavbě Folknářské spojky by se tak mělo velmi výrazně ulevit této části Děčína.

Veškerá doprava od Liberce by totiž měla jezdit po spojce a na Kamenické by zůstala pouze auta jedoucí například na okraj Ludvíkovic nebo dále, například na Růžovou nebo Kámen.

Stavba povede skrz chráněné krajinné oblasti České středohoří a Labské pískovce. Jedna varianta je dlouhá 4,15 kilometru a druhá 4,55 kilometru. Součástí obou jsou dvě křižovatky, přemostění potoků a komunikací. Třetí varianta se skládá z přeložky silnice I/13 Děčín – Březiny dlouhé 1,3 kilometru a vlastní Folknářské spojky mezi Březinami a Ludvíkovicemi dlouhé 3,38 kilometru.



K návrhům odborníci zpracovali hlukovou a rozptylovou studii, zhodnotili případná zdravotní rizika, vliv na kvalitu podzemích vod a provedli biologický průzkum. Ve shrnutí se uvádí, že všechny tři varianty ovlivní krajinný ráz území.



Výstavba je ve všech variantách spojena s objemnými zemními pracemi, území je totiž členité s velkými výškovými rozdíly. V prostoru je zahrádkářská kolonie, na kterou by dvě navržené trasy měly vliv. Silnice by ve všech variantách ústila nad obcí Ludvíkovice.



Folknářská spojka není v Děčíně jediná zvažovaná velká stavba. „Příští týden se uskuteční jednání ohledně přestavby křižovatky ulic Teplická a Pivovarská, kde by mělo dojít k narovnání prudkého esíčka," dodává Jiří Anděl.