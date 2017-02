Foldyna je pro zákaz venčení psů na Mariánské louce

Děčín /ANKETA/ – Návrh na zákaz venčení psů na Mariánské louce či omezení v podobě venčení na vodítku chce na zastupitelstvu města projednat poslanec a děčínský zastupitel Jaroslav Foldyna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

V anketě pod článkem vyjádřete svůj názor k zákazu venčení psů na Mariánské louce. Hlasovat můžete jednou z jednoho počítače do pátku 3.3. do 12 hodin

Podle něj psi obtěžují a odrazují lidi, především rodiny s dětmi. Nepořádní majitelé navíc po psech často neuklízejí exkrementy.



„Když jsem byl na Mariánské louce naposledy, napočítal jsem dvacet čtyři psů na volno," říká Foldyna s tím, že je situaci potřeba nějakým způsobem řešit.



Variantou podle něj je úplný zákaz venčení psů, nebo zákaz venčení v jedné části, a to právě tam, kde se Mariánská louka nachází. U cesty podél Ploučnice by prý venčení povolil. Další variantou je zákaz venčení psů na volno.

Čtěte také zde: OBRAZEM: Hasiči vyprošťovali koně, který upadl a vzpříčil se mezi dveřmi stáje



„Přece jen, když majitel toho psa vede na vodítku, tak ostatní lidé vidí, že ten pes patří k tomu člověku. Tím spíš po něm majitel pak uklidí," uvedl s tím, že v současné době lidé psy mají na volno a někteří z nich dělají, že jim nepatří, aby po nich nemuseli uklízet.



To, že by byl park mimořádně znečištěný, nebo byl se psy nějaký jiný problém, ale odmítá náměstek děčínské primátorky Valdemar Grešík.



„Já chodím na Mariánskou hodně často a musím říct, že to je jedno z nejčistších míst, kde po sobě pejskaři z devadesáti procent opravdu uklízejí. Takže zákazem bychom akorát potrestali ty čistotné. Psi tam nemají co zničit, tak nevím, proč by tam nemohli běhat volně," říká Grešík s tím, že na louku chodí určitá skupina pejskařů, kteří psy mají socializované.



„Nikdy tam nebyl žádný problém s napadením člověka psem. Obecně za posledních několik let nebylo zaznamenáno v celém Děčíně žádné takové napadení," uzavírá Grešík.

Mohlo by vás také zajímat:

FOTO: Děčín se bavil tradičním masopustem

Co týden dal: Vstupné na slavnosti, stávka řidičů

Kaštany musí pryč, ohrožují prý nádraží v Děčíně

Nehoda u Loubí skončila těžkým zraněním