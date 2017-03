Foldyna domlouvá družbu v Artěku

Děčín – Družbu a pobyty v legendárním komunistickém pionýrském táboře domlouvají v Moskvě dva náměstci hejtmana – Jaroslav Foldyna a Petr Šmíd.

Foldyna o jednání s náměstkem ruského ministra školství Venjaminem Kaganovem informoval na sociálních sítích. Kromě možných pobytů českých dětí v Artěku projednávali také větší zapojení středních a vysokých škol do výuky ruštiny. Také na tomto poli by rád navázal spolupráci.



Na středních školách se přitom dnes ruština prakticky nevyučuje. Není o ni totiž zájem.

„Mají programy pro výuku ruštiny a rádi by oslovili školy, které by o to měly zájem. Jednou z věcí je nabídka pobytu českých dětí v rekonstruovaném Artěku. Nevím, proč by tam naše děti nemohly jezdit, když tam jezdí děti z jiných zemí,“ vysvětloval po příletu do Česka Foldyna, proč by děti měly jezdit do tábora na Ruskem okupovaném Krymu.

Do táboru vláda v posledních letech investovala miliardy.



„Jezdím na okupované Kosovo a taky mne to štve. Krym byl ruský vždy. To si musí vyřešit politici, lidé mají jiné problémy,“ dodal děčínský poslanec.