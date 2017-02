Druhá vlna EET startuje. Na řadě jsou obchodníci

Ústecký kraj – Do startu druhé vlny elektronické evidence tržeb (EET), která se po hospodských dotkne nyní také obchodníků, zbývají poslední hodiny. EET musí používat obchodníci od středy 1. března.

MONTÁŽ pokladen pro elektronickou evidenci tržeb probíhá v Ústeckém kraji do poslední chvíle, v pondělí to bylo například v jednom z děčínských obchodů. Foto: Deník/Karel Pech

Řada z obchodníků nechala přípravu až na poslední chvíli. Jak zjistili redaktoři Deníku, instalace potřebného zařízení probíhala na mnoha místech severních Čech ještě během pondělí.



Například majitel obchodu s potravinami v Lovosicích Jan Krátký Deníku řekl, že EET zapojili v pondělí, tedy dva dny před startem.



„Veškeré autentizační údaje máme už vyřízené. Přístroj jen zapojíme. Nebudeme s tím mít žádné problémy. V podstatě se nám nic nezmění, pokladní systém provozujeme už několik let. Jen jsme museli pořídit nové kasy," řekl majitel obchodu a dodal, že pro obsluhu nebude EET také nijak složité. Z částky, kterou namarkují v kase, si přístroj EET vytvoří kód, který automaticky odešle na finanční správu.

Mohlo by vás zajímat: Foldyna je pro zákaz venčení psů na Mariánské louce



Jiní podnikatelé to tak v klidu neberou, vadí jim hlavně vyšší náklady. Přibližně s dvaceti tisíci korunami musí počítat například v Děčínském knihkupectví na ulici Prokopa Holého. Oproti některým jiným obchodníkům ale ušetří za zavedení internetu, ten jim tu již funguje.



„Pro nás je to zbytečně složité. Navíc nám samozřejmě vzrostou náklady. Protože ale máme doporučené ceny knížek, tak tyto náklady ani nemůžeme kompenzovat vyššími cenami, jako to udělali například v restauracích. Takže to zaplatíme z toho, co vyděláme. Jsem zvědavá, jak dlouho to ustojíme," říká knihkupkyně Hana Andrášová.

Její knihkupectví je již nyní plátcem daně z přidané hodnoty, nově navíc musí posílat každý měsíc daňové hlášení. Pro knihkupectví ale znamená elektronická evidence tržeb vyšší náklady nejen kvůli potřebě nové pokladny nebo softwarovému vybavení. Více nyní zaplatí například i za kotouče do tiskárny.



„Z pokladny vyjíždí hrozně dlouhá účtenka, to jsme nikdy neměli. Navíc jsme dříve používali i levnější papír. Teď jsme kupovali pět kotoučků za 150 korun a ty jsou za chvilku pryč," dodává Andrášová s tím, že by podle jejího názoru plně stačily registrační pokladny, které by obchodníky vyšly levněji.



S EET se již několik měsíců potýkají hospodští. Mnohde se stalo, že ceny za jídlo a nápoje šly nahoru.



„Někde až nepochopitelně razantně," míní například Josef Kopecký z Teplic. Restaurace by ale ceny zvedly stejně, jako tomu je každý rok. Zvedá se totiž cena vody a další poplatky. Teď provoz zdražily právě pokladny na EET.

Psali jsme také zde: OBRAZEM: Hasiči vyprošťovali koně, který upadl a vzpříčil se mezi dveřmi stáje



„Vezměte si jen vícenáklady na papír na účtenky. Jsou delší kvůli těm kódům, které tam musím mít," říká hostinský Vlastimil Kratochvíl, který v Teplicích provozuje restauraci.



Zavedení elektronické evidence tržeb se od března nevyhnou ani vietnamští obchodníci. Jejich počet se odhaduje na 20 tisíc a jejich tržby podle odhadů mohou mezi maloobchodníky činit až 70 procent. Na konci loňského roku mělo v ČR trvalý pobyt přes 48 tisíc Vietnamců. Vietnamec Michal Tunga své krajany proto na EET připravuje.



„Myslím, že všechny restaurace to stihly včas. U maloobchodů je to podobné jako u českých obchodníků – nechávají to na poslední chvíli. Informací ale mají díky vietnamským médiím dost. Nabídky pokladních systémů jsou ale až moc chaotické. Pokladní systémy ve vietnamštině dokonce nabízejí i české firmy," říká.



Část prodejců ale tápe. „Nejvíce dotazů přichází v poslední době od řezníků, kterým není úplně jasné, zda se na ně EET vztahuje od příštího týdne, nebo až od příštího roku," popisuje Martin Dvořák z firmy Bizerba dodávající váho-pokladny.



„Povinnost evidovat totiž od 1. března 2017 mají pouze ti, již maso nakoupí, minimálně ho zpracují, například naporcují, a předprodají zákazníkovi," dodává.



Ve všech ostatních případech, tedy pokud řezník prodává maso a výrobky z vlastní produkce nebo z nakoupeného masa vyrábí uzeniny a jiné masné výrobky, se účtenky budou vydávat až příští rok. Specifické případy mohou nastat třeba u pekařů či cukrářů, ale i dalších.



Finanční správa na svém webu vydala metodiku s modelovými příklady. Kdo z podnikatelů chce mít absolutní jistotu, může za tisíc korun požádat berní úřad o takzvané závazné posouzení, zda do EET spadá, či nikoliv, a případně odkdy.

Čtěte i zde: Zmatení řezníci či pekaři. Nevědí, zda mají povinně dávat účtenky