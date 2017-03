Dopravní válka. Stávka bude

Ústecký kraj – Nedodržujete smlouvy a jezdíte na krajských linkách nevhodnými autobusy. To vyčítá hejtmanství společnosti BusLine, která zajišťuje krajskou linkovou dopravu na několika místech kraje.

Linková doprava Ústeckého kraje, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Odboráři společnosti zase potvrdili, že se chystá stávka, kterou již jednou odvolali. Kdy bude, zatím není jasné. BusLine teď čelí kritice cestujících za nasazování starých autobusů.



„Společnost nenasazuje ty stroje, které jsou ve smlouvě. Objevují se na jiných komerčních linkách dopravce a místo nich jezdí takové, které nevyhovují velikostí ani stářím. Dokonce nesplňují ani parametry zálohových vozů," tvrdí krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

„Naší prioritou je odvézt lidi z bodu A do bodu B. Občas máme provozní problémy, nepopíráme je, jsou jich desítky, denně se něco stane. Za to se cestujícím omlouváme," uvedl předseda představenstva společnosti BusLine Radek Chobot.



Podle Chobota jejich autobusy v Ústeckém kraji najedou 120 tisíc kilometrů ročně, zatímco průměr na republiku činí o polovinu méně.



Komínek ale společnosti vyčítá nejen nasazování starých autobusů. „Cestující, Ústecký kraj a jistě i řidiči by ocenili, kdyby společnost BusLine investovala do veřejné dopravy a ne do hokeje a fotbalu," poznamenal Komínek.

Společnost ale tvrdí, že ve skutečnosti do hokeje peníze neinvestuje. „Pouze jsme oficiální dopravce hokejového svazu, dáme jim malou slevu a oni nám umožní reklamu," vysvětlil Chobot.



Spory mezi dopravci a krajem nekončí, chystá se totiž stávka, jejíž termín dopravci zatím nezveřejnili.